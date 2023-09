Tananai si prende una pausa, l’annuncio del cantante: “Si è chiuso un cerchio”

Tananai si prende una pausa, l’annuncio sul profilo Instagram del cantante: “Grazie del supporto in questi due anni, si è chiuso un cerchio”. L’artista lanciato dal Festival di Sanremo 2022 si prende del tempo in cerca di nuove ispirazioni.

Tananai si prende una pausa, l’annuncio al pubblico su Instagram

Dopo due anni in grande spolvero, Tananai fa un passo indietro. Il giovane cantautore, lanciato verso il successo dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022 con Sesso occasionale, è diventato in poco tempo uno degli artisti più amati dalle nuove generazioni. Tanti concerti e tanti pezzi apprezzatissimi dopo il suo debutto all’Ariston, come La dolce vita, Pasta, Abissale e il più recente L’altro mondo, cantato insieme a Marracash e i deejay Mark & Tremont. Nel 2023 Tananai è riuscito anche a tornare a Sanremo, conquistandosi questa volta un ottimo quinto posto con il brano Tango. Dopo un periodo così pieno non sorprende quindi l’annuncio su Instagram del cantante, che ha scelto di prendersi una pausa. Cosa ha detto Tananai?

I ringraziamenti dell’artista: “Due anni bellissimi, mi fermo perché si è chiuso un cerchio”

Il cantante ci ha tenuto a ringraziare il suo pubblico per il calore dimostratogli in questi due anni: “Ciao raga, faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati al mio concerto ieri e in generale chiunque sia venuto a un mio concerto in questi due anni bellissimi“. Poi afferma di aver bisogno di prendersi del tempo: “Mi fermo per un pochino perché, appunto, si è chiuso questo cerchio, abbiamo finito ieri sera con l’ultima data del tour ed è stato bellissimo. Bellissimo. Volevo ringraziarvi dal profondo del mio… collo”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il cantautore spiega che userà questa pausa per cercare ispirazione per la sua nuova musica: “Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni. Da quel Sanremo Giovani fuori di testa. Per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere, di essere ascoltata. Perché ce lo meritiamo, siamo una bella famiglia. Le cose vanno fatte con cura”. Nel video Tananai appare sorridente e a torso nudo, un dettaglio che non è passato inosservato nei commenti. Tra questo spicca un inaspettato Max Angioni, che lo prende in giro: “Bene, riposati però mettiti una maglietta che prendi freddo”.