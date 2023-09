Shakira contro Piqué ancora una volta in una canzone: “Non c’è male che duri più di cento anni”

Shakira contro Piqué nell'ultima canzone in cui lancia frecciatine al suo ex marito e calciatore del Barcellona.

Shakira contro Piqué: la cantante colombiana ha attaccato ancora una volta l’ex marito in una canzone. Questa volta le frecciatine sono indirette in un testo che tratta di temi sociali nel mondo dei lavoratori precari.

Shakira contro Piqué ancora una volta in una canzone

“El jefe” è il titolo del nuovo singolo di Shakira, in cui viene fuori l’ennesimo attacco della colombiana al suo ex marito Piqué. Il testo della canzone tratta di temi anche sociali ed in particolare di lavoratori precari e problemi salariali. In questo contesto, l’artista ha trovato lo stesso il modo e la strada per lanciare qualche frecciatina all’ex difensore del Barcellona. C’è da segnalare che in poche ore il videoclip ottiene oltre 12 milioni di visualizzazioni sui YouTube.

L’attacco: “Non c’è male che duri più di cento anni”

“Lili Melgar, questa canzone è per te, non ti hanno pagato la liquidazione” è il verso che ricorda una delle persone chiave nel rapporto con Piqué. Sembra che proprio grazie a lei sia venuto fuori il tradimento dell’ex calciatore del Barcellona e della Nazionale spagnola.

Poi, altra frecciatina ancora più personale questa volta. “Dicono che non c’è male che duri più di cento anni, ma c’è ancora il mio ex suocero che non è stato sepolto”, canta ad un certo punto la cantante colombiana.

Il testo tradotto

Shakira, Shakira

Fuerza Regida

Alle sette e mezza è suonata la sveglia

Voglio andare a letto

Ma non posso, prendo il bambino ‘ alle nove

Lo stesso caffè, la stessa cucina

Lo stesso di sempre, la stessa routine

Un’altra giornata di mer*a

Un’altra giornata in ufficio

Ho un capo di mer*a che non mi paga bene

Arrivo camminando e lui in Mercedes-Benz

mi ha come recluta Figlio di pu**ana,

sì Sogni di lasciare il quartiere

Hai tutto per essere milionario

Gusti costosi, la mentalità

Serve solo lo stipendio

Le bollette si accumulano,

essere poveri è una spazzatura

La mamma mi ha sempre detto che studiare tutto mi assicura

che studierò e non succederà nulla,

maledetta vita così dura

che lavoro più di un bastardo,

ma scopo meno di un prete

Cosa un’ironia

Che pazzia,

questa è una tortura

Ti uccidi dall’alba al tramonto e non hai nemmeno uno scritto

Dicono che non c’è male che duri più di cent’anni

Ma c’è ancora il mio ex suocero che non mette piede in una tomba

Ho un capo di mer*a che non mi paga bene

Arrivo camminando e lui in Mercedes-Benz

mi ha come recluta Il vero figlio di pu**ana

Stai sognando di lasciare il quartiere

Hai tutto per essere milionario

Gusti costosi, la mentalità

Ti manca solo lo stipendio

Hai un capo di merda che non ti paga bene

Arrivi a piedi e lui su una Mercedes-Benz

ti ha come recluta Quel figlio di pu**ana…

‘Sto sognando di lasciare il quartiere

Ho tutto per essere milionario

Gusti costosi, la mentalità

Mi manca solo lo stipendio

Lili Melgar Questo canzone è per te,

perché non ti hanno pagato un risarcimento

Sogni di lasciare il quartiere

Hai tutto per essere milionario

Gusti costosi, la mentalità serve solo lo stipendio.