Marcella Bella, chi è la cantante di “Montagne Verdi”: vita privata, canzoni, marito, malattia

Nata a Catania il 18 giugno 1952, Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella, ha 71 anni ed è una famosa cantante siciliana, ascesa al successo negli anni Settanta. Ha fatto il suo esordio nella musica nel 1965, anno in cui partecipa al Festival degli Sconosciuti ad Ariccia. Dopo aver vinto le selezioni, ma la sua partecipazione viene revocata: all’epoca, infatti, aveva solo tredici anni, due in meno di quanto richiesto dal regolamento. La sua bellissima voce attira molte attenzioni su di lei, ma le case discografiche esitano a puntare su di lei a causa del suo accento siciliano. A darle una chance è Ivo Callegari, che le procura il suo primo contratto con la CGD.

Dopo alcuni anni di gavetta, Marcella Bella comincia finalmente a farsi conoscere dal grande pubblico nel 1972, anno della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Canta un brano poi diventato un vero e proprio cult, Montagne Verdi, che le vale la finale e un inaspettato settimo posto. Montagne Verdi si rivela inoltre un grande successo commerciale: il suo 45 giri vende oltre mezzo milione di copie, diventando il singolo più venduto di Sanremo 1972.

Montagne Verdi è solo il primo di una serie di grandi successi per Marcella Bella, tutti scritti dal duo formato da Giancarlo Bigazzi e dal fratello della cantante, Gianni Bella. In cinquant’anni di carriera, al suo picco tra gli anni Settanta e Novanta, l’artista siciliana ha pubblicato 26 album, di cui 23 in studio e 3 live. Tra le sue canzoni più amate ricordiamo Sole che nasce, sole che muore, Un sorriso e poi perdonami, Io domani, brano che le vale il Festivalbar nel 1973, Nessuno mai, Baciami, Pensa per te, L’ultima poesia e Senza un briciolo di testa. Ad oggi Marcella Bella si fa conoscere anche sui social. La cantante ha un profilo Instagram con oltre 74mila follower dove pubblica momenti della sua vita privata e aggiornamenti sui suoi progetti e apparizioni televisive.

Vita privata: marito, figli, malattia

Dopo una storia d’amore con Red Canzian, batterista dei Pooh, Marcella Bella ha trovato l’anima gemella in Mario Merello, noto imprenditore milanese. I due sono sposati da molti anni e hanno avuto tre figli insieme: Giacomo, Carolina e Tommaso. In una recente intervista, la cantante ha fatto i complimenti a suo marito: “È stato bravo, mi ha saputo tenere a bada. Sono molto passionale, non mi piacciono gli amoruncoli. Sono passionale quando canto, quando litigo, quando amo. Il segreto è partire con il piede giusto. Spesso le persone si mettono insieme per convenienza, per amicizia, quando leggo ‘eravamo molto amici e poi ci siamo innamorati’ io non ci credo, per me deve nascere tutto da una grande passione“.

Merello è stato molto vicino alla moglie anche nei suoi periodi più difficili, in particolare dopo l’ictus che ha colpito il fratello della cantante, Gianni Bella. “È sempre stato il mio idolo.” –spiega Marcella in un’intervista- “Persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita. Avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. Invece, ha affrontato l’ictus con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene”.