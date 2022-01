Che cos’è il moonwalk, da Michael Jackson a Damiano dei Maneskin

Che cos’è il moonwalk: il passo di danza che ha reso famoso il cantane e ballerino Michael Jackson. Dopo di lui però tantissimi altri artisti hanno riprodotto questo passo, in ultimo Damiano dei Maneskin.

Che cos’è il moonwalk

Nel panorama musicale internazionale il moonwalk è stato ed è rimasto il segno distintivo del cantante Michael Jackson, nonostante abbia sempre ammesso di non esserne l’inventore. Il passo si può attribuire infatti a Marcel Marceau, famoso mimo francese, e nel corso del tempo fu riprodotto da numerosi artisti.

Il moonwalk è un passo di danza che consiste nello spostarsi all’indietro dando l’illusione di camminare in avanti impiegato da molti ballerini e reso celebre nel 1983 da Michael Jackson che lo ha usato durante la prima performance live della sua canzone Billie Jean. È detto “moonwalk” (letteralmente “camminata sulla Luna”) perché consiste nello spostarsi all’indietro dando l’illusione di camminare in avanti, come in assenza di gravità.

Moonwalk: da Michael Jackson a Damiano dei Maneskin

I Maneskin si stanno affermando anche nel panorama musicale internazionale. Ultimamente hanno partecipato anche allo show del “Saturday night live”, durante il quale il frontaman del gruppo, Damiano, si è esibito nel celebre passo del moonwalk portato in auge da Michael Jackoson.

