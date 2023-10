Tale e Quale Show 2023, imitazioni quinta puntata e classifica

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni in programma per la quinta puntata in onda il 20 ottobre e la classifica generale.

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni in programma per la quinta puntata e la classifica generale attuale. Ecco chi dovranno interpretare i concorrenti in gara nella puntata del 20 ottobre.

Manca poco alla quinta puntata del Tale e quale show 2023, in programma per venerdì 20 ottobre. I concorrenti dell’amato talent show di Carlo Conti, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, sono pronti a tornare sul palco per imitare alcuni grandi nomi della musica italiana ed internazionale. L’unica assente di questa puntata sarà Maria Teresa Ruta, infortunata dopo la sua ultima esibizione, che sarà sostituita da sua figlia Guenda Goria. Ecco l’elenco dei vip in gara e dei cantanti che interpreteranno nella prossima puntata:

La classifica generale dopo la quarta puntata: sorpasso di Gaudiano su Licitra, Rotolo si prende il podio

La quarta puntata del Tale e Quale Show 2023 ha portato a grandi sorpassi nei primi posti in classifica. Luca Gaudiano e Jasmine Rotolo hanno vinto la puntata, ottenendo entrambi 69 punti imitando rispettivamente Al Bano e Macy Gray. Un risultato che ha permesso a Gaudiano di conquistare il primo posto e superare Licitra, solo quinto con il suo Adam Levine. Rotolo si è invece presa il podio, superando Ilaria Mongiovì.