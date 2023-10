Elodie nuda, Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia: le parole della cantante

Elodie nuda: l’artista ha ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia dopo le tante polemiche sull’utilizzo del corpo senza veli dell’artista per pubblicizzare e sviluppare il suo nuovo album.

Elodie nuda, Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia

Elodie nuda sia sui social sia per il suo nuovo album ha fatto discutere. Tante critiche oltre a commenti ovviamente positivi. Questa situazione ha portato Valerio Staffelli di Striscia La Notizia dalla cantante per consegnarle il Tapiro d’Oro. Nel presentare il suo nuovo progetto dal titolo Red Light, la cantante aveva dichiarato: “Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera”. Dunque, al centro del suo nuovo lavoro c’è l’artista che si mostra in tutta la sua nudità e libertà di donna. “Tanti mi hanno detto che non c’è bisogno, invece ce n’è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me – ha sottolineato l’artista – è arte e libertà”.

Le parole della cantante

Elodie ha accolto e risposto alla provocazione di Staffelli. “È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo”, la reazione di Elodie al Tapiro.