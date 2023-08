ASAP Rocky, chi è il compagno di Rihanna: vita privata, carriera, figli

Chi è ASAP Rocky, compagno di Rihanna e noto rapper. Artista e produttore discografico statunitense, conosce la pop star da oltre dieci anni. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a New York il 3 ottobre 1988, ASAP Rocky, all’anagrafe Rakim Athelaston Mayers, ha 34 anni ed è un noto rapper e produttore americano, famoso anche oltreoceano in quanto compagno della pop star Rihanna. Cresciuto ad Harlem, è diventato famoso nel 2007 come membro del collettivo hip hop ASAP Mob. Nel 2011 comincia a farsi conoscere anche come artista solista, con brani come Praise the Lord, Good for You, Fukk Sleep, Peso, Palace e Goldie.

Vita privata, la storia con la pop star e i figli

La storia d’amore tra ASAP Rocky e Rihanna ha avuto inizio nel 2020, ma i due si conoscono da oltre dieci anni. I due artisti sono grandi amici dal 2012, anno in cui si sono anche esibiti insieme agli MTV Video Music Awards. Mayers ha anche accompagnato la pop star in tour nel 2013 e ha partecipato a diversi eventi da lei organizzati nel corso degli anni. Dal loro amore sono nati due figli, il primo nel maggio del 2022, RZA Athelston Mayers, e il secondo poco più di un anno dopo, il 3 agosto 2023.

Secondo fonti vicine alla coppia, Rocky e Rihanna hanno intenzione di costruirsi una famiglia numerosa e di avere ben dieci figli insieme: “Stanno per accogliere il loro secondo bambino in meno di due anni ma stanno già parlando del prossimo, ridendo all’idea di essere circondati da una famiglia numerosa invecchiando insieme. Entrambi sostengono che dieci è il numero magico per la famigliola perfetta definitiva. Hanno così tanto amore nei loro cuori, credono sia il loro destino”.