Andrea Iovino era un comico noto per “Made in Sud” , morto all’età di 38 anni e originario di Nola (Napoli).

Chi era Andrea Iovino

Chi era Andrea Iovino, comico di “Made in Sud” morto a 38 anni. Nativo di Nola, nel napoletano, dopo gli studi al liceo Carducci si è avvicinato al mondo dello spettacolo. Nel 2005 ha debuttato nella scena napoletana, entrando nella compagnia teatrale della sua città, sotto la direzione del regista e autore Salvatore Esposito Pipariello. Tra i suoi lavori teatrali più recenti quello , “Masaniello Revolution”, in scena nel 2022 all’Augusteo di Napoli, al fianco del cantautore Sal Da Vinci. Era diventato famoso per aver partecipato al programma comico di Rai Due “Made in Sud“.

Fratello

Andrea era fratello di Giovanni Iovino, un altro volto noto al grande pubblico per il ruolo di disturbatore Giovannino nel programma di Canale 5 “Tu si que Vales”.

Con il fratello Giovanni, che interpretava il Coniglio e Pulcinella, aveva partecipato in un piccolo ruolo al Pinocchio di Matteo Garrone.

La morte precoce e i funerali