Chi è Bobby Solo: oggi, famiglia, patrimonio, canzoni famose

Chi è Bobby Solo: il cantante per molti è considerato l’Elvis italiano. Il suo più grande successo è arrivato tra gli anni sessanta, settanta e ottanta.

Chi è Bobby Solo: oggi

Bobby Solo, all’anagrafe Roberto Sarti, è nato a Roma il 18 marzo 1945. Studia ed impara a suonare la chitarra, da giovanissimo scrive le sue prime canzoni ma è quando si trasferisce a Milano che inizia la sua scalata verso il successo nel mondo musicale.

Bobby infatti sottoscrive un contratto con la Dischi Ricordi e nel 1963 pubblica il suo primo 45 giri.

Con il brano Una lacrima sul viso ottiene successo a Sanremo e di conseguenza in Italia ma anche all’estero. Tante le collaborazioni e il successo all’estero tanto da aggiudicarsi l’appellativo dell’Elvis italiano.

Bobby Solo: famiglia

Bobby Solo ha sposato Sophie Teckel, ballerina francese nel 1967. La coppia ha messo al mondo tre figli Alain, Chantal, Muriel ma nel 1991 decidono di divorziare.

Bobby, tempo dopo ha sposato Tracy Quade, ed ha avuto il quinto figlio, Ryan.

Bobby Solo: patrimonio

L’artista ha denunciato alla Procura di Napoli un presunto furto di diritti sulle sue canzoni perpetrato per oltre 30 anni: tra le canzoni in questione anche i suoi più grandi successi come ‘Una lacrima sul viso’ e ‘Se piangi, se ridi’.

“Ho le prove della frode, con i nomi e i cognomi di chi l’avrebbe commessa – ha commentato il cantante – Ora tocca ai magistrati.

Vedremo come andrà a finire”. E sul numero in edicola da domani confessa: “La colpa di questo disastro è anche mia. Sono fatto così, un perdente nato, chiunque mi può turlupinare… Nel 1979 mi avevano dato un assegno di 80 milioni e lo avevo subito consegnato a mia madre…ha girato tutto a un conoscente che prometteva un rendimento più alto di quello delle banche e che finì in bancarotta, trascinando nella voragine dei suoi debiti anche i miei 80 milioni.

Mamma era brava coi tortellini, ma coi soldi era negata come me”.

Bobby Solo: canzoni famose

Diversi sono i successi nel corso degli anni di Bobby Solo. Le migliori canzoni del cantante italiano che ha segnato la storia della musica anni ’60 e ’70, con il suo stile ed unico timbro di voce.

01. Ora che sei già una donna

02. Non posso perderti

03. Se piangi se ridi

04.

Canta ragazzina

05. Zingara

06. Una granita di limone (If you can put that in a bottle)

07. Domenica d’agosto

08. Come i giorni di settembre

09. Gelosia

10. San Francisco

11. La stessa serenata

12. Non c’è più niente da fare

13. La casa del signore (Crying in the chapel)

14. Siesta

15. Una lacrima sul viso

16. Io non cambierò