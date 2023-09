Tale e Quale Show 2023: quando inizia, chi sono i giudici e i concorrenti

Tale e Quale Show 2023 arriva con una nuova edizione su Rai 1. Sono stati annunciati i concorrenti che si sfideranno nelle imitazioni e è prevista una sorpresa per il quarto giudice come ha anticipato Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2023: quando inizia

Tale e Quale Show torna con una nuova edizione in prima serata sempre su Rai 1. La prima puntata arriva venerdì 22 settembre 2023. Come sempre alla conduzione ci sarà Carlo Conti che da sempre e al timone del programma. A Sorrisi.com, il conduttore ha rivelato le emozioni e le difficoltà della prima puntata: “Nessuna difficoltà, c’è solo entusiasmo e divertimento. Non mi sono emozionato a Sanremo, figuriamoci a “Tale e quale”! Per me è la punta dell’iceberg del lavoro fatto in precedenza. Magari per i protagonisti, anche i più navigati, c’è l’emozione del loro primo ascensore da cui escono trasformati”

Chi sono i giudici e i concorrenti

I nuovi concorrenti dell’edizione 2023 del programma musicale sono Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli oltre ai ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. I giudici dovrebbero essere confermati: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Sul quarto giudice Conti ha confessato a Sorrisi.com: “Sarà un famosissimo personaggio dello spettacolo… imitato! Come hanno fatto Ubaldo Pantani, Leonardo Fiaschi e Barbara Foria. Ma può darsi che venga fuori qualcosa di nuovo”.

