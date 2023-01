Flowers, Miley Cyrus torna con il suo ultimo singolo

Il nuovo anno regala un altro grande ritorno, quello di Miley Cyrus con “Flowers”, il suo nuovo singolo. Così, dopo circa due anni e mezzo dalla canzone Midnight Sky – considerato una vera perla del genere pop – la cantante statunitense rilascia un nuovo pezzo che, in poche ore, ha già riscosso molto successo.

Questa sua ultima creazione non fa altro che anticipare l’uscita del prossimo album, dal titolo Endless Summer Vacation, il 10 Marzo.

Miley Cyrus ritorna con Flowers: il senso del testo

Trascorso moltissimo tempo, la cantante americana torna così in grande spolvero e, sebbene il nuovo singolo non sia di alto livello come alcuni suoi pezzi precedenti, risulta decisamente piacevole, poiché orecchiabile e ritmato. Non è altro che un assaggio di quello che sarà il suo nuovo disco, per cui bisognerà attendere poco meno di due mesi.

Sebbene la canzone risulti piacevole all’ascolto, il testo presenta un significato serio. Il brano tratta il tema dell’amore, sotto una chiave diversa dal solito sentimento reciproco. Infatti l’autrice racconta di una relazione ormai terminata, che l’ha portata a lavorare su se stessa capendo di potersi “salvare da sola”, senza la necessità di avere qualcuno accanto. Un bel messaggio per tutti coloro che si ritrovano ad affrontare la rottura di un rapporto.

L’obiettivo di Miley Cyrus è quello di dar valore al proprio benessere, sia fisico che emotivo, dimostrando che ci si può anche bastare. Un percorso che l’artista ha fatto gradualmente e che l’ha portata a maturare. Questo sarà uno degli argomenti principali del disco, ormai prossimo all’uscita.

Una bella dedica a ciò che si è stati e a ciò che si è, trattando la tematica legata agli ex in maniera matura e sentimentale, dimostrando la giusta emotività.

