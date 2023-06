Fedez contro Luis Sal, è botta e risposta: “Mi hai chiesto 600mila euro”

Fedez contro Luis Sal, continua il botta e risposta per Muschio Selvaggio: “Ho cercato in ogni modo di evitare il teatrino, mi ha chiesto 600mila euro per la sua parte di società”. Il rapper punta il dito contro l’ex amico: “Hai smesso di pagare gli stipendi”.

Fedez contro Luis Sal, non c’è pace a Muschio Selvaggio: cosa è successo?

Sempre più caos al Muschio Selvaggio, non si ferma il botta e risposta a distanza tra Fedez e Luis Sal. Dopo il video-chiarimento del rapper per spiegare l’assenza dello youtuber dal podcast, a sua detta dovuta ad un brutto litigio poi finito in un addio definitivo, Luis ha pubblicato una risposta alle accuse del suo vecchio amico. A sua detta il podcast non doveva essere “un altro posto in cui si parla di Fedez” e le imposizioni del rapper avevano snaturato l’idea dietro un progetto nato da una sua iniziativa: “Mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo”.

In particolare, Luis Sal ricorda un video parodia su Muschio Selvaggio da lui realizzato ben due anni fa, che dimostrerebbe che le sue rimostranze sulla direzione del programma non sono affatto figlie di un capriccio del momento.

La controrisposta di Fedez: “Vuoi 600mila euro, hai smesso di pagare gli stipendi”

A poche ore dalla pubblicazione del video, Fedez ha contrattaccato con una serie di storie Instagram, in cui ammette in parte le proprie colpe ma ci tiene a puntualizzare alcuni dettagli della questione: “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile in cui gli unici che si divertiranno sarete voi. Nel video in cui spiegavo l’assenza di Luis non puntavo in alcun modo a buttare merda su di lui a differenza del video che lui ha pubblicato. Mi trovo costretto adesso a spiegare che la favoletta dell’egocentrico che sfrutta Luis è vera, ma fino a un certo punto”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il rapper ha poi lanciato alcune accuse importanti al suo ex collega, dando a lui la colpa della mancanza di chiarezza delle ultime settimane: “Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare una società con me due settimane prima di lasciarla? Chiedendomi poi 600 mila euro per una società che non vale nemmeno la metà di quei soldi, vietandomi di dare spiegazioni, tramite il tuo manager, e minacciandomi di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu abbandonavi il podcast per dedicarti ad altri progetti”.

Fedez sostiene che Luis Sal stia ancora usufruendo delle entrate del canale, senza però pagare la sua parte di spese: “Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me o come te, hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti e nonostante questo continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un cazzo”.