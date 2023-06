Giorgio Panariello, chi è il celebre comico e conduttore: vita privata, figli, fidanzata, carriera

Chi è Giorgio Panariello, carriera e vita privata del famoso conduttore. Diventato famoso grazie alle sue imitazioni, si è poi affermato tra cinema, tv e teatro. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Giorgio Panariello, vita privata e carriera del comico e conduttore

Nato a Firenze il 30 settembre 1960, Giorgio Panariello ha 62 anni ed è un celebre comico e conduttore, tra i più amati personaggi televisivi della tv italiana moderna. Dopo anni di gavetta e alcune esperienze come deejay in radio, comincia a farsi conoscere da un pubblico più ampio soprattutto grazie alla sua imitazione di Renato Zero. Trova l’occasione per sfondare nel 1991, quando partecipa a Stasera mi butto, show Rai dedicato al lancio di nuovi talenti. Fondamentale all’inizio della sua carriera è l’incontro con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni con i quali inizia un sodalizio artistico che li porta a lavorare insieme a molti progetti, come Succo d’arancia. Insieme a Conti, Panariello trova inoltre successo con Aria fresca, Vernice fresca, Su le mani e Va in onda. In Rai conduce l’amato varietà Torno sabato, il Festival di Sanremo 2006 e partecipa spesso al Tale e quale show nelle vesti di giurato. È possibile tenersi aggiornati sui suoi futuri progetti attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi ha oltre mezzo milione di follower.

Cinema, teatro e tv

Negli anni 2000 continua a farsi strada anche come attore, recitando in spettacoli teatrali, fiction e commedie per il grande schermo. Porta sul palco dei teatri italiani show comici come Panariello sotto l’albero, Panariello Light, Prove di uno show, Giorgio in scena e i più recenti Panariello Story e La favola mia. In tv recita in serie come Tutti insieme all’improvviso e Pezzi unici, mentre al cinema appare in molte commedie come Bagnomaria, Notte prima degli esami – Oggi, SMS – Sotto mentite spoglie e I mostri oggi.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: fidanzata, figli

Ad oggi il comico non ha figli, ma non ha ancora rinunciato a costruirsi una famiglia. In passato Giorgio Panariello ha avuto una relazione importante con la ballerina Dalila Frassinato. I due si sono lasciati qualche anno fa, ma sono rimasti comunque in buoni rapporti. “Ci siamo lasciati bene ed è un gran segno per me.” –ha spiegato Panariello in un’intervista concessa a Chi– “Non rinuncio all’idea dell’amore e di avere una famiglia. Forse non farò un figlio come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Ma l’idea della famiglia bussa sempre di più alla porta dei miei sogni”. Oggi il conduttore ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’affascinante influencer Claudia Capellini, più giovane di lui di venticinque anni.