GF Vip 7, anticipazioni 9 gennaio: ospiti, litigi, chi rischia l’eliminazione

GF Vip 7, anticipazioni per la 27esima puntata del 9 gennaio: cosa succederà questa sera? Torna l’appuntamento settimanale con la casa più spiata d’Italia. Scopriamo cosa ci attende stasera, tra importanti ritorni in studio, litigate furiose e vip a rischio eliminazione.

Il Grande Fratello Vip 7 torna su Canale 5 in prima serata lunedì 9 gennaio, con la 27esima puntata del reality più amato e seguito dal pubblico italiano.

Il consueto appuntamento settimanale con Alfonso Signorini e il suo cast di supervip si prospetta pieno di emozioni e curiosità. In particolare, la puntata di stasera vedrà il ritorno in studio dell’opinionista Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis si è infatti concessa una pausa nel periodo natalizio per passare del tempo in viaggio con la sua famiglia. Questa sera la Bruganelli tornerà a sedersi al fianco di Orietta Berti per commentare le gesta dei concorrenti.

Si tornerà inoltre a parlare del tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La coppia, dopo un apparente separazione definitiva, pare aver cominciato gradualmente a riavvicinarsi negli scorsi giorni. Che sia l’inizio di una riappacificazione? Altra protagonista della puntata sarà senz’altro Dana Saber, che ha creato molto scompiglio nella casa dal suo ingresso. La modella italo-marocchina è stata infatti protagonista di molti litigi con gli altri concorrenti.

Prima si è scontrata con Wilma Goich, che ha aspramente criticato Dana per aver dormito senza veli con Daniele Dal Moro. Poi, dopo aver mangiato senza chiedere un piatto di pasta destinato ad Edoardo Tavassi, la Saber ha subito le ire di Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Saber ha portato il caos al GF e Signorini pare sia pronto a chiederle spiegazioni.

Chi rischia l’eliminazione: i sondaggi sui concorrenti in nomination

La fase più importante della puntata sarà senz’altro scoprire il vincitore tra i tre concorrenti nominati nella scorsa puntata. Uno tra Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Saber sarà scelto come favorito del pubblico e otterrà l’immunità dal televoto eliminatorio che verrà stabilito questa sera. Non solo: il vincitore del televoto sceglierà chi tra i due perdenti andrà direttamente in nomination. Per il momento i sondaggi sono impari, Oriana Marzoli ha il pubblico dalla sua parte ed è in estremo vantaggio sui suoi rivali.

È una brutta notizia sia per Davide Donadei che per Dana Saber. L’influencer venezuelana, infatti, ha un conto in sospeso con entrambi. I rapporti con Donadei sono ormai gelidi dopo che l’ex tronista ha rifiutato le avanche di Oriana. D’altro canto la litigata con la Saber è ancora fresca nella memoria della Marzoli, soprattutto dopo la spinta da parte della modella. Un televoto eliminatorio potrebbe rivelarsi fatale sia per Davide che per Dana.

Il primo si è dimostrato finora una presenza anonima al GF e non è riuscito ancora a guadagnarsi l’affetto del pubblico. La seconda, al contrario, si è fatta notare fin troppo e l’antipatia generata dalle sue continue litigate potrebbe costarle l’eliminazione.