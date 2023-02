Livorno, figlio di 23 anni uccide il padre e poi tenta di suicidarsi: una tragedia familiare

Livorno, uccide il padre e poi tenta di togliersi la vita. Un ragazzo di soli 23 anni si è macchiato di un terribile atto. Inoltre, dopo aver tolto la vita al padre, ha cercato anche di suicidarsi senza successo. Una tragedia familiare che si è consumata in un quartiere della città toscana.

Livorno, figlio di 23 anni uccide il padre

Nella notte nel quartiere Coteto a Livorno, si è consumata una tragedia familiare. Un ragazzo di 23 anni ha ucciso a coltellate il padre di 60 anni. I due vivevano insieme nell’appartamento. Il tutto è successo introno alle 3 di notte quando un vicino sentendo strani rumore, ha dato l’allarme chiamando i carabinieri. All’arrivo delle forze dell’ordine, il copro dell’uomo si trovava senza vita sul letto. Sul posto poi sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza della Svs di via San Giovanni, il medico legale e il sostituto procuratore Niccoló Volpe.

Tenta di suicidarsi

Dopo aver ucciso il padre, il 23enne avrebbe tentato il suicidio. Dopo aver commesso l’omicidio, il ragazzo si è dato alla fuga ed è stato ritrovato nei pressi di un supermercato non distante dall’appartamento dove ha provato a togliersi la vita. I carabinieri lo hanno trovato poco dopo seduto su una delle panchine del parco di via Torino. Trasportato in ospedale, dove si trova piantonato dai carabinieri, il 23enne non sarebbe in pericolo di vita. Il movente e la dinamica dall’atto così efferato sono ancora da ricostruire.

