GF Vip, perché Antonella Fiordelisi ha lasciato Edoardo Donnamaria

GF Vip 7, perché Antonella Fiordelisi ha lasciato Edoardo Donnamaria? Una delle coppie più seguite della settima edizione del reality è al capolinea, che cosa è successo? Le parole dell’ex schermitrice: “Fai il percorso da solo”.

Il pubblico del Grande Fratello Vip 7 non può far altro che rassegnarsi, è finita tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Sembra sia definitiva la separazione di una delle prime coppie nate nella settima edizione del reality show .

La decisione è dell’ex schermitrice, che pare pronta a rompere definitivamente con lo speaker romano. Lo ha messo in chiaro lei stessa negli scorsi giorni: “Allora, da dove inizio. In questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti anche oggi, mi sento mancare di rispetto, perciò preferisco per adesso che ognuno stia dalla sua parte. Sei solo, fai il tuo percorso.

E nulla, voglio dirti questo”.

La rottura è definitiva? La reazione fredda di Edoardo

La rassegnazione dei fan della coppia nasce anche dalla gelida reazione di Edoardo Donnamaria, che non ha battuto ciglio alla richiesta di Antonella di chiudere la storia. “Siamo perfettamente d’accordo.” -ha replicato il gieffino, per poi alzarsi dal divano senza esitazione- “Solo questo mi dovevi dire?”. Una risposta talmente schietta e decisa da lasciare di stucco persino Antonella che, dopo un momento di attonito silenzio, controbatte: “Hai fretta? Vai”.

Chi ha seguito il reality negli scorsi giorni non è rimasto troppo sorpreso dall’accaduto. Donnamaria, infatti, aveva già fatto presente la sua intenzione di rompere il rapporto con Antonella dopo la sua volgare imitazione di Oriana Marzoli: “Tu avresti fatto quella scena in perizoma, ma dove vivi? Ti sei messa la gonna perché te l’ho chiesto io. Come sei abituata a campare? Da oggi in poi ti puoi vestite come ca**o ti pare e puoi ricominciare a fare la scema con chi ca**o ti pare.

Sono serio. Voglio cercare di prendere un po’ le distanze, di stare tranquillo e non far sì che il mio umore dipenda da te. Ti prego, lasciami in pace.”.