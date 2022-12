Dana Saber, chi è la modella nuova concorrente del GF Vip 7

Chi è Dana Saber, modella italo-marocchina e possibile nuova concorrente del GF Vip 7. Per compensare all’espulsione lampo di Riccardo Fogli la produzione del reality prepara un ingresso last minute. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Dana Saber, vita privata e carriera della modella italo-marocchina

Dana Saber è un nome nuovo nel mondo dello spettacolo, che potrebbe diventare molto più noto con il suo possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Nata nel 1993, ha 29 anni ed è una modella italiana di origini marocchine. Ha frequentato l’Università di Trieste, ma oggi ha cominciato a farsi strada nel mondo della moda e della televisione. I più la conosceranno a causa di un video circolato nell’estate del 2022, che riprende Dana mentre si scambia un bacio appassionato con Dayane Mello.

Bacio saffico tra Dayane Mello e Dana Saber, ecco chi è la modella – FOTO https://t.co/mttp34XmgH pic.twitter.com/RhzMBpb11n — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) July 1, 2022

Ad oggi non è ancora nota la natura della relazione tra le due modelle. Secondo le informazioni circolate online, Dana Saber, come Dayane, pare sia un’amica intima di Soleil Sorge. Il suo profilo Instagram, che conta già qualche migliaio di follower, è pieno di scatti di moda e foto in cui mostra il suo fisico mozzafiato. Non vi sono, per il momento, ulteriori informazioni circa la sua vita sentimentale.

Il debutto in tv, sarà tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7?

Secondo alcune voci di corridoio diffuse dall’investigatore social Alessandro Rosica, Dana Saber potrebbe fare il suo debutto televisivo a breve. La modella sarà una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7, pronta ad entrare per la prima volta in casa nelle prossime settimane. La Saber si aggiungerebbe agli ingressi già confermati di Davide Donadei, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli, e andrebbe a sostituire Riccardo Fogli, squalificato immediatamente dopo il suo esordio a causa di una clamorosa bestemmia.