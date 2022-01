Paolo Bonolis vita privata: moglie Sonia Bruganelli e figli

Da decenni uno dei pilastri della TV italiana, è entrato nei cuori degli spettatori insieme all’inseparabile Luca Laurenti grazie a Ciao Darwin e Avanti un altro. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Paolo Bonolis. Chi è sua moglie, Sonia Bruganelli? Quanti figli ha?

Paolo Bonolis nella vita privata: il matrimonio con Sonia Bruganelli

Dopo la fine di una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, Paolo Bonolis conosce la sua futura moglie nel 1997.

Si tratta dell’imprenditrice, produttrice e personaggio televisivo Sonia Bruganelli, incontrata durante la conduzione del quiz serale Tira & Molla. La coppia convola a nozze cinque anni dopo, nel 2002. È il secondo matrimonio per il conduttore, che è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa statunitense Diane Zoeller.

La scorsa estate molti tabloid davano i giorni contati alla loro relazione, durata oltre vent’anni. Tutto parte da un post su instagram di Sonia Bruganelli: “Mai più come prima.

Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu #maipiùcomeprima, #domanièunaltrogiorno.”. Queste frasi enigmatiche crearono il panico tra i suoi follower, che cominciarono a chiedere con insistenza se la storia con Bonolis fosse finita. Sonia rispose solo con un vago: “Non rispondo a queste domande”.

A Settembre, la produttrice spazzò via mesi di speculazioni, parlando del bellissimo rapporto con il marito a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin: “Credo che Paolo sia il mio migliore amico.

Forse lui vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta. Mi ha aspettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c’è“.

I figli di Paolo Bonolis: Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele

Paolo Bonolis ha cinque figli, due (Stefano e Martina) nati dal suo precedente matrimonio con Diane Zoeller, e tre (Silvia, Davide e Adele) avuti insieme a Sonia Bruganelli. Stefano è il primogenito del conduttore e vive negli Stati Uniti. Appassionato di viaggi, animali e di sport, Stefano è un accanito tifoso dell’Inter, come il padre. È stato fidanzato con la showgirl Paola Caruso e ora è sposato con l’americana Candice Hansen.

Anche la seconda figlia di Bonolis, Martina, vive attualmente negli Stati Uniti. È una ragazza molto riservata, per cui non sono disponibili molte informazioni sul suo conto. Ha seguito le orme della madre e lavora come psicologa. È stata lei a rendere Paolo Bonolis nonno: ha un figlio, Theodor, nato in America il 18 Settembre 2020.

Silvia è la prima figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Fin dalla sua nascita nel 2003, soffre di disabilità motoria e cardiopatia.

“Mi sono svegliata una mattina in un ospedale e mi avevano portato via mia figlia appena nata perché doveva essere operata.” -racconta Sonia- “Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”. Fortunatamente, ora Silvia sta molto meglio: è indipendente, in salute e ha un ottimo rapporto con i genitori.

Davide, 16 anni, è il secondogenito di Paolo e Sonia. È un appassionato e vorrebbe seguire le orme del padre e lavorare in televisione. La figlia più piccola, Adele, è nata nel 2009 ed appare spesso in foto dolci insieme ai genitori.