Orietta Berti, nuovi programmi in Rai nel 2023: dove la vedremo?

Orietta Berti pronta a tornare in Rai nel 2023, nuovi programmi per la cantante. Dopo l’esperienza al GF Vip 7, l’Usignolo di Cavriago ha nuovi progetti che la vedono fuori da Mediaset. Dove vedremo la cantante in tv?

C’è aria di novità per Orietta Berti, pronta a lanciarsi in nuovi progetti televisivi nel 2023. L’amata cantante, tornata alla carica negli ultimi anni grazie al Festival di Sanremo 2021, è ormai una presenza fissa sul piccolo schermo.

Negli ultimi mesi si è calata nel ruolo inedito di opinionista del Grande Fratello Vip 7, conquistandosi subito il pubblico a casa con la sua allegria. L’Usignolo di Cavriago, tuttavia, pare già pronta a lasciare il reality Mediaset il prossimo anno. Cosa succede?

I progetti di Orietta: da guest star in una fiction al ritorno a Che tempo che fa

Secondo un’indiscrezione di Alberto Dandolo su Oggi, Orietta Berti “avrà un ruolo come guest star in un episodio della prossima stagione della fiction di successo targata Rai1 Che Dio ci aiuti“. E non è tutto: questa prima comparsata, per Dandolo, è solo il primo passo per un ritorno stabile della cantante sui canali Rai.

Orietta sarebbe infatti pronta a tornare a Che tempo che fa come ospite fissa di Fabio Fazio, ruolo che ha già ricoperto dal 2016 al 2019 e nel 2021. La Rai starebbe inoltre pensando di affidare ad Orietta un ruolo di punta in un altro show importante. Secondo alcune voci di corridoio, la cantante potrebbe essere uno dei nuovi giudici della prossima edizione di Tale e Quale Show.