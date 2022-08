Altro che crisi! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano. L’indiscrezione arriva da Dagospia, che ha rivelato le nozze della coppia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano

I due, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, sono più uniti che mai e hanno in programma il matrimoni. L’indiscrezione è di Dagospia, che ha rivelato come i due che “si sono conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano.

E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi dì ammaliarlo“.

Dal GfVip alle nozze

di un matrimonio tra i due, però, era stata anticipata anche da Nuovo che aveva anticipato come, al termine di Tale e Quale Show, Pierpaolo avesse intenzione di fare la proposta di nozze alla sua Giulia. Voci di crisi della coppia, in realtà, si sono rincorse negli ultimi mesi ma il loro amore pare essere più vivo che mai.

Attualmente, la coppia si divide regolarmente tra Milano e Roma per poter stare insieme: Pierpaolo infatti vive a Roma (dove si trova anche suo figlio Leonardo, avuto con l’ex Ariadna Romero) mentre Giulia vive da sempre a Milano.