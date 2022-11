Daniele Dal Moro, cosa prova davvero per Wilma Goich: “Solo amici”

GF Vip 7, cosa prova davvero Daniele Dal Moro per Wilma Goich? L’ex tronista e corteggiatore, dopo il bacio a stampo in confessionale, ha spiegato nel dettaglio la natura del forte legame che lo lega all’artista: “Solo amicizia”.

Daniele Dal Moro e Wilma Goich, cosa prova davvero l’ex tronista: “Solo amici”

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, il gieffino Daniele Dal Moro ha voluto chiarire definitivamente la natura del suo rapporto con Wilma Goich.

C’è una grande intesa tra l’ex tronista e la cantante, nonostante la differenza di età. Il bacio a stampo in confessionale tra i due, sollecitato da Antonino Spinalbese, aveva creato ulteriori dubbi negli spettatori, alimentando le voci di una possibile storia romantica.

Antonino e Daniele che danno un bacio a stampo rispettivamente a Patrizia e Wilma. No vabbè 😂#gfvip pic.twitter.com/VDZ9TXJDkM — simona (@Simo_Val) November 24, 2022

Daniele ne ha parlato in puntata con il conduttore Alfonso Signorini: “Siamo grandi e vaccinati e sappiamo bene cosa facciamo, cosa sono i sentimenti e l’amore. Il fatto che tra me e lei ci sia una sintonia forte che anch’io ho provato poche volte non deve essere un ostacolo per vivere la nostra amicizia speciale qui e fuori“.

Dal Moro è infine entrato più nel dettaglio in una conversazione con Micol Incorvaia, difendendo Wilma per i suoi comportamenti, a sua detta frutto dell’influenza di Patrizia Rossetti: “Sono molto legato a lei e mi dispiace per quello che è successo con la storia di Patrizia.

Quando è da sola senza la Rossetti, Wilma è diversa”. L’ex tronista conferma che tra lui e l’artista c’è solo amicizia: “Non credo proprio che si stia illudendo. Pensi che lei non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta, tra noi potrebbe esserci solo questo. Lei credo sia gelosa della nostra amicizia, magari pensa che possa allontanarmi.

E quando siamo insieme, parliamo di tutto. So delle sue cose molto private che non sa nessuno e lo stesso lei di me. Fuori il rapporto continuerà“.

Wilma: “Non pretendo amore, rinata col bacio ma ci hanno costretti”

Da parte sua, anche Wilma Goich ha messo dei paletti, pur ammettendo che il suo rapporto con Daniele ha riacceso qualcosa in lei: “Sono vent’anni che sono da sola, mi sono riscoperta viva.

Ho ritrovato la voglia di amare. Ho riscoperto sentimenti che erano assopiti”. Parole proferite in settimana, poi chiarite durante l’ultima puntata: “Non pretendo una storia d’amore, ho detto che questo sentimento mi ha fatta rinascere”. Anche il bacio, a detta della cantante, è stato un po’ una forzatura: “Ci hanno costretti”.