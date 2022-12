GF Vip, Oriana Marzoli critica Belen Rodriguez: “Ha usato Antonino”

GF Vip 7, Oriana Marzoli sputa veleno contro Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: "Lei lo ha usato, come lui ha usato me. È karma".

GF Vip 7, Oriana Marzoli inveisce contro Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: “Lei lo ha usato, come lui ha usato me”. La modella venezuelana è ancora avvelenata per la fine del suo rapporto con l’hair stylist: “Bugiardo schifoso, non lo voglio più vedere”.

GF Vip 7, le critiche di Oriana Marzoli a Belen Rodriguez: “Ha usato Antonino, come lui ha usato me”

Rabbia e veleno nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Negli ultimi giorni Oriana Marzoli ha deciso di lasciarsi alle spalle la storia con Antonino Spinalbese, che è tornato a corteggiare la sua prima fiamma nella casa, Ginevra Lamborghini. Nonostante i suoi tentativi di andare avanti, la modella venezuelana è ancora furiosa per il trattamento ricevuto da Antonino, che l’ha messa da parte come un giocattolo vecchio dopo solo una notte di passione.

Oriana si è sfogata con Ginevra e Giaele De Donà, dicendone di cotte e di crude non solo sull’hair stylist, ma anche sulla sua celebre ex, Belen Rodriguez: “Bugiardo schifoso, fino a una settimana fa lui stava con me sotto le coperte dopo le puntate.

Mi ricordo pure le frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti’. Adesso prova a farmi passare per una bambina di 15 anni che si è infatuata. Non è vero nulla che pensavo di essere già la sua fidanzata e moglie futura. Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta”. Parole pesanti che hanno creato scompiglio anche sul web, dove in molti ritengono che la frecciata a Belen fosse un po’ troppo gratuita.

Antonino pensa solo a Ginevra: “Se non le piaccio, le piacerò”

Da parte sua Antonino Spinalbese sembra più sereno che mai, ben lontano dal rimpiangere la sua decisione di mettere da parte Oriana. L’ex di Belen pensa solo ed esclusivamente a conquistare Ginevra Lamborghini. Lo ha ribadito lui stesso nelle scorse puntate, in cui è parso più determinato che mai: “Se piaccio a Ginevra? Qualora non fosse così, le piacerò.

Tra noi, adesso, c’è una sorta di imbarazzo e questo mi ha fatto capire che non si può parlare di amicizia. Almeno per me”.

La sorella di Elettra, nel frattempo, preferisce non sbilanciarsi: “Non è un tira e molla. Abbiamo una bella affinità. Ridiamo e scherziamo fino alle 5 del mattino. Non saprei come definire il nostro rapporto. Sto bene con lui e lui sta bene con me”. L’opinionista Orietta Berti ha commentato in studio la sua indecisione: “Ginevra, ha un fidanzato ma Antonino non le è indifferente.

Non vuole dargli un dispiacere ma non vuole nemmeno rompere il rapporto con il ragazzo che ha fuori”.