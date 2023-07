Tim Summer Hits 2023 9 luglio, scaletta e cantanti della terza puntata

Tim Summer Hits 2023, scaletta e cantanti sul palco della terza puntata del 9 luglio. Continua trasmissione in tv della kermesse estiva presentata da Nek ed Andrea Delogu. Scopriamo l’elenco degli artisti sul palco a Roma questa sera.

Tim Summer Hits 2023, scaletta e cantanti sul palco per la terza puntata

Questa sera, domenica 9 luglio, va in onda su Rai 2 il terzo appuntamento con il Tim Summer Hits 2023. L’amata manifestazione musicale, diretta da Nek ed Andrea Delogu, è pronta a ravvivare l’estate degli italiani. Nella puntata di questa sera, va in onda uno dei concerti a Roma, in Piazza del Popolo, a partire dalle ore 21. Ci sarà spazio anche per il backstage con gli Autogoal, pronti ad aggiungere un pizzico di ironia e freschezza alla serata. Ci sarà in collegamento anche Ema Stokholma da Radio Rai 2, che trasmetterà la kermesse via radio e sul canale 202 del digitale terrestre in simulcast. Ma chi saranno gli artisti sul palco? Ecco la scaletta dei cantanti della terza serata del Tim Summer Hits 2023.

Scaletta e cantanti, l’elenco degli artisti del 9 luglio

Tanta grande musica e potenziali tormentoni nel concerto in Piazza del Popolo, a Roma. La kermesse ha fatto ballare le piazze della capitale ma anche di Rimini, con una serie di concerti in Piazza Fellini. Ecco la scaletta delle esibizioni in programma il 9 luglio per il Tim Summer Hits 2023: