Paolo Marcati, chi è il costumista di Mara Venier: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Paolo Marcati, costumista e grande amico di Mara Venier. Da oltre quarant’anni nel mondo dello spettacolo, ha collaborato con molte grandi personalità della tv e del teatro italiano. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Paolo Marcati, vita privata e carriera del costumista di Mara Venier

Paolo Marcati è un nome molto apprezzato nel mondo dello spettacolo. Grande amico di Mara Venier, nel corso degli anni si è costruito una brillante carriera come costumista nel cinema, nella televisione e nel teatro. Si è formato negli anni Ottanta all’Accademia Italiana di Arte, Moda e Design. Dopo le sue prime esperienze nella sua sartoria di Torino, Paolo Marcati ha cominciato a realizzare costumi per teatro lirico e televisione, lavorando per palchi ed emittenti in tutta l’Europa. In oltre quarant’anni di carriera ha collaborato con molti grandi dello spettacolo italiano, tra cui la stessa Mara Venier, Enrico Brignano, Pupo, Elio e le Storie Tese, Pippo Baudo, Federica Panicucci e Max Tortora. Negli ultimi anni Marcati ha fondato una propria società che fornisce servizi per lo spettacolo, Dietro le quinte.

Vita privata e social

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono molte informazioni pubbliche. Per dare uno sguardo alla quotidianità di Paolo Marcati è possibile seguirlo sui suoi profili social. Il costumista ha infatti un account Twitter ed un profilo Instagram, che ha raccolto un discreto seguito. Sui social compaiono spesso scatti di Marcati in compagnia di Mara Venier e la sua famiglia, con i quali condivide molti viaggi e vacanze.