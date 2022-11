Lele Adani ha una fidanzata? Sull’ex calciatore nel ruolo di difensore, attualmente volto noto come opinionista calcistico, gira spesso questo interrogativo.

In occasione del campionato del mondo 2022 in Qatar, Adani è opinionista di Speciale Mondiale 2022 per la cerimonia inaugurale, per alcuni pre e post-partita. In questa particolare occasione dei mondiali di calcio in Qatar 2022 affianca inoltre Stefano Bizzotto nella telecronaca di alcune partite della competizione.

Leggi anche: Lele Adani oggi: stipendio, carriera, patrimonio, origini, Rai, Qatar 2022

Lele Adani ha una fidanzata?

Sul fatto se Lele Adani abbia o meno una fidanzata il gossip spesso impazza, ma è davvero molto difficile cercare di ottenere delle informazioni da Lele Adani. L’opinionista di calcio, infatti, è piuttosto oscuro da questo spunto di vista e ci tiene molto a difendere la sua privacy. Ciò si deve ad una scelta precisa dell’ex difensore, motivo per cui non è chiaro se abbia una compagna oppure no. Anche per quanto riguarda se ha figli oppure no, a questa domanda non si riesce ancora a dare una risposta certa.

Anche cercando di indagare i profili Twitter o Instagram di Lele Adani, è bene dire che questi sono correlati solamente di riferimenti al calcio, suo lavoro e passione, senza mai nulla di particolarmente personale che possa rimandare a qualche suo legame privato.