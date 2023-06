M’ama non m’ama, l’ultimo singolo di Baby K: testo e video

Il mese di Giugno è giunto al termine, ma ci tiene a presentare un altro singolo, si parla di M’ama non m’ama, nuovo pezzo di Baby K. La cantante è così tornata e lo ha fatto, come sempre, nel periodo estivo.

Dopo un giorno YouTube conta più di 165.000 visualizzazioni.

M’ama non m’ama, il testo dell’ultimo singolo di Baby K

Se si pensa ai tormentoni estivi, non si può che parlare di Baby K, nome d’arte di Claudia Judith Nahum. La cantante italiana è infatti ricordata soprattutto per le sue “hit” e potrebbe arrivarne una nuova. Si tratta dell’ultimo singolo, che prende il titolo di M’ama non m’ama.

Un esperimento musicale, con un sound accattivante e che scaturisce la voglia di ballare. Si decanta, anche in questo caso, l’amore, sebbene in maniera leggera e vivace.

Di seguito il testo del brano:

Torno da casa sua fino al mio quartiere è andata pure bene ma non mi rivedrà

Lo diceva il mio parrucchiere

Che due serate insieme non è l’America

Mi chiama Sandrina, mi sa che si fa mattina

Sto fumando con un turista inglese

Tanto cosa me ne

arriva un Alba che brucia

e sono sopravvissuta

perché anche se la notte è stupida don’t cry baby è stupida dove vai se

Mamma diceva che no

non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall

Aiaiaiaiaiai

a volte dice bene ma non fidarti mai davvero

Nonononono

è colpa di un’estate è colpa di uno shot Ok

Aiaiaiaiai

a volte dice bene a volte che ne sai davvero nonononono

non si fa m’ama o non m’ama dentro una dancehall

Regine della dancehall non hanno le corone

Ti sei tatuato le madonne le pistole

bad gyal escono con il silenziatore

E sanno fare rampapapam rampapapam

Pull up! Baby non killarmi il vibe

Non ti rovesciare sul mio cuore bonsai

Dura solo se sei ride or die

che fai?

arriva un Alba che brucia

e sono sopravvissuta

perché anche se la notte è stupida don’t cry baby è stupida dove vai se

Mamma diceva che no

non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall

Aiaiaiaiaiai

Il video della canzone