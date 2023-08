Temptation Island 2023 un mese dopo, cosa è successo alle coppie?

Temptation Island 2023, cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine del programma? Con la conclusione dell’amato reality estivo di Filippo Bisciglia, lo show ha dato uno sguardo al destino dei suoi partecipanti. Che cosa è successo?

Temptation Island 2023, cosa è successo alle coppie un mese dopo il reality?

L’eccitante edizione 2023 di Temptation Island si è conclusa il 31 luglio, con i falò di confronto delle ultime due coppie rimaste in Sardegna. Nel corso della sesta e ultima puntata del reality show, il pubblico ha avuto anche un’occasione di dare uno sguardo alle vite dei partecipanti un mese dopo la conclusione del programma. I concorrenti si sono incontrati nuovamente con il conduttore, Filippo Bisciglia, raccontando le loro vite dopo le decisioni prese al falò. Che cosa è successo alle coppie dopo Temptation Island 2023? I video degli aggiornamenti sono disponibili sul profilo Instagram ufficiale del programma.

View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationislandita)

Cosa è successo alle coppie: pausa di riflessione per Alessia e Davide

Brutte notizie per i fan di Alessia e Davide che si sono presentati da Bisciglia con molto meno entusiasmo e voglia di ricostruire il loro rapporto rispetto al loro addio al programma. Inizialmente Davide aveva scelto di rimanere insieme a lei e di perdonare anni e anni di tradimenti. Un mese dopo, tuttavia, la situazione si è capovolta. Turbato dagli atteggiamenti di Alessia in Sardegna, Davide ha fatto un passo indietro: “Tornando a casa ho cercato di mettere insieme cuore e mente, ho rivisto quanto accaduto nel villaggio e mi ha fatto male, non so se sono pronto a fidarmi di nuovo di lei”. I due hanno deciso di prendersi del tempo per una pausa di riflessione e al momento vivono separati: “Al momento non vedo un futuro, vado avanti giorno per giorno”.

Cosa è successo alle coppie, nulla da fare per Vittoria e Daniele: “Non riusciamo a comunicare”

Fumata nera anche per Vittoria e Daniele, che nell’ultima puntata di Temptation Island 2023 hanno deciso di prendere strade diverse. Anche un mese dopo i due stanno cercando di ricostruirsi una vita da soli. Vittoria soffre ancora per la separazione e ammette di provare ancora qualcosa per Daniele: “Lo amo ancora, il sentimento non è mai stato messo in dubbio, eppure non riusciamo a comunicare“. Da parte sua Daniele è ancora molto deluso da lei e non sente di essere in grado di perdonarla: “Sono stato molto male, oggi sto cercando di ricominciare. Per me la rottura è definitiva”.

Cosa è successo alle coppie: Mirko innamoratissimo di Greta, Perla si avvicina ad Igor

Anche Mirko e Perla hanno confermato la decisione presa al falò di confronto. Già avvistato con lei a Jesolo nei giorni scorsi, Mirko sta portando avanti la sua relazione con Greta, che si è già fatta molto seria. Innamoratissimo dell’ex tentatrice, ha già conosciuto la sua famiglia e si è perfino fatto un tatuaggio di coppia con lei, che recita “I tuoi occhi, la mia cura”. Mirko è parso molto contento della sua esperienza in Sardegna: “Qui ho capito che non bisogna mai reprimere sé stessi per qualcun altro”. Da parte sua anche Perla pare aver accettato la sua separazione da Mirko. Sta frequentando il suo tentatore Igor, sebbene tra i due ci sia ancora una certa distanza per il momento: “Mi auguro che questa conoscenza possa continuare, non mi piace giocare”.

Cosa è successo alle coppie, Gabriela e Giuseppe ancora insieme: “Lui per me un valore aggiunto”

Dopo un’iniziale separazione, Gabriela e Giuseppe hanno deciso di lasciare il programma insieme e di ripartire da zero. Ad un mese dalla fine delle riprese, i due sono ancora l’uno accanto all’altra, più innamorati che mai. Giuseppe sta facendo di tutto per redimersi dopo aver tradito la sua metà ed è più che convinto della sua decisione: “Sto provando a farle riconquistare la fiducia in me. Voglio una famiglia con lei”. Anche Gabriela pare soddisfatta degli sforzi di Giuseppe e della sua partecipazione a Temptation Island 2023: “Gli sto dando la possibilità di cambiare. Con questa esperienza io ho capito di avere un valore, Giuseppe per me è un valore aggiunto“.

Cosa è successo alle coppie, Isabella e Manu ancora solidissimi: “Abbiamo chiarito molte cose”

Isabella e Manu sono stati la prima coppia a lasciare la Sardegna, determinati a risolvere i dubbi e le insicurezze che piagavano la loro relazione. Ad oggi il loro lieto fine sembra confermato, i due stanno ancora insieme e si sono lasciati alle spalle le loro divergenze. “Usciti dal programma abbiamo chiarito molte cose.” -spiega Isabella a Bisciglia- “Ma io sono molto innamorata di lui, ho voglia di rimanere con lui”. La coppia ha dei progetti a lungo termine: “Vogliamo cose semplici dalla vita, una famiglia, una casa“.

Cosa è successo alle coppie, Puro gelo tra Ale e Federico: “Non ci siamo più visti di persona”

Non sorprende il finale di Ale e Federico, che sono rimasti separati dopo il loro addio al programma. L’indifferenza e la spensieratezza di Federico durante lo show, ben più interessato ad inseguire Carmen piuttosto che risolvere i suoi problemi con Ale, lo ha reso uno dei concorrenti più famigerati di questa edizione. Ale ammette che, dopo il velenoso confronto nell’ultima puntata, non ha mai più visto il suo ex di persona: “Ci siamo lasciati definitivamente. Non ci siamo più visti di persona, abbiamo solo parlato al telefono. Lui non mi ha mai chiesto un confronto faccia a faccia ma per me dopo tre anni di relazione era d’obbligo, mi aspettavo me lo chiedesse lui”.

Ad oggi Ale continua a vedersi con Lollo, sebbene la loro conoscenza sia ancora agli inizi: “Non è successo nulla. È una persona che mi ha aiutato ad aprire gli occhi ma sono appena uscita da una relazione”. Da parte sua Federico non sembra turbato e pare vivere bene la fine della relazione: “Sto bene, sto tranquillo. Penso a lei ma solo con affetto. Non sono meschino come si è visto da alcuni filmati. Temptation Island mi è servito”.

Cosa è successo alle coppie, Addio confermato tra Francesca e Manuel

Confermata anche la separazione tra Francesca e Manuel. Stufa di essere continuamente “sedotta e abbandonata”, Francesca si sta costruendo una vita lontana dal suo ex: “Mi sono vista con Manuel, abbiamo parlato. È stato un chiarimento doveroso e civile ma siamo rimasti fermi sulle nostre posizioni“. Meno convinto Manuel che, sebbene auguri il meglio alla sua ex compagna, pare pentito di averla data per scontata: “Sto passando alti e bassi. Ho avuto qualche ripensamento. Mi manca Francesca, devo essere sincero ma evito di scriverle, soprattutto per il suo bene. Se il destino vuole ci rincontreremo in un altro momento della vita. Ho capito che in una relazione bisogna esserci al cento per cento“.