Isabella Recalcati, chi è la fidanzata di Manu a Temptation Island 2023: vita privata, età, lavoro

Chi è Isabella Recalcati di Temptation Island 2023. La 27enne milanese partecipa al programma in coppia con Manu, suo fidanzato da tre anni e mezzo. Riusciranno a salvare il loro rapporto? Cosa sappiamo di lei?

Chi è Isabella Recalcati di Temptation Island 2023: vita privata e lavoro

Nata e cresciuta a Milano, Isabella Recalcati ha 27 anni ed è una dei protagonisti di Temptation Island 2023. Partecipa al reality show in coppia con Manuel Marascio, suo fidanzato da ben tre anni e mezzo. Isabella lavora nel settore marketing e comunicazione per alcune aziende e ha sempre vissuto al centro di Milano. Il suo rapporto con Manu è in crisi, a quanto pare, per le loro aspettative troppo diverse. Manu soffre perché non riesce a garantire alla sua ragazza il tenore di vita che desidera: “Io provengo da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto al centro a Milano”. Isabella non è d’accordo con l’interpretazione di Manuel: “Se fosse una questione economica, non continuerei a stare con lui”. Ciononostante, la 27enne ha finora rifiutato la proposta di Manu di cominciare a vivere insieme: “Tu mi faresti andare a vivere nelle campagne, io invece voglio vivere in centro a Milano”.

La crisi con Manu: “Voglio confrontarmi con lui”

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023, Manu ha criticato duramente Isabella, accusandola di non apprezzare il suo lavoro e di vergognarsi di lui. La giovane, in lacrime, ha commentato così le sue parole, chiedendo il confronto al falò: “Io per questo ragazzo penso di aver dato qualsiasi cosa, la mia intenzione non è mai stata di screditarlo e sminuirlo, ho sempre sperato di dargli consigli per spronarlo. Io pensavo che certe cose fossero chiare. A volte lo vedo piangere e mi sento in colpa, certamente sbaglio i modi. Io voglio vederlo realizzato. Sinceramente vorrei confrontarmi con lui. Vorrei chiedergli cosa ami di me. Non ha più senso stare qui se devo continuare a sentire certe cose”.