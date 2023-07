Temptation Island 2023, Giuseppe e Gabriela tornano insieme: “Ripartiamo da zero”

Temptation Island 2023, Giuseppe e Gabriela tornano insieme: “Ti ho tradita, ma riportiamo da zero. Sei la donna della mia vita”. Dopo l’iniziale rottura, la coppia è riuscita a riavvicinarsi: “Usciamo dal programma con nuove consapevolezze“.

Con un colpo di scena inaspettato, un’altra coppia di Temptation Island 2023 è riuscita a ricongiungersi. Nella terza puntata del reality show la rottura tra Giuseppe e Gabriela pareva ormai definitiva, ma tutto è cambiato nell’episodio successivo, in cui i due sono riusciti a tornare insieme. È stato lo stesso Giuseppe a prendere l’iniziativa, chiedendo un ulteriore falò di confronto durante il quale ha ammesso i suoi errori: “Sono qui perché devo chiederti scusa. È vero che in questi anni ti ho detto parecchie bugie e non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Quello che hai pensato era giusto, io sono andato a ballare, ho parlato con altre ragazze ed è vero quello che ho sempre negato, che ti ho tradito“.

Giuseppe ha poi rivelato i suoi sentimenti e il suo desiderio di costruire una famiglia con Gabriela: “Noi ci siamo fidanzati da piccoli e purtroppo nel rapporto ci siamo chiusi a parecchie cose, ma io ora spero di poter ripartire con più fiducia e tranquillità. Siamo venuti qui perché ti avevo promesso di farti vedere tutt’altro e ora capisco il dolore che tu hai provato in questi anni. Spero di poter ricominciare da zero e poter creare una famiglia con te“.

La risposta di Gabriela e i complimenti di Bisciglia: “Sembrate più grandi”

Gabriela è parsa piacevolmente sorpresa dalle parole di Giuseppe e ha accettato di tornare insieme, pur ponendo le sue condizioni: “Se devo uscire da qui, come siamo entrati, non ci esco. Potevo evitare di fare quello che ho fatto, ma è stata una conseguenza. Ho ricevuto solo bastonate qui. Se usciamo da qui e le cose che hai detto non saranno mantenute, ognuno prenderà la sua via. La mia testa è cresciuta, i miei pensieri sono cambiati. Voglio altro per la mia vita, voglio rispetto, me lo merito, ed essere serena“. I due scelgono quindi di lasciare il programma insieme, suggellando il rinnovamento del loro amore con un bacio: “Usciamo insieme da qui con nuove consapevolezze“. Il loro riavvicinamento ha colpito il conduttore Filippo Bisciglia, che li ha salutati lodando la loro maturazione: “Secondo me questo percorso vi ha fatto veramente bene, a me sembrate molto cambiati, sembrate più grandi“.