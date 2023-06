Davide Rosati, chi è il fidanzato di Alessia a Temptation Island 2023: vita privata, lavoro, età

Chi è Davide Rosati di Temptation Island 2023? Fidanzato da undici anni con Alessia, partecipa al reality show per capire se è in grado di perdonarla dopo il suo tradimento: “Lo sapevo da un anno e mezzo, quando la guardo vedo una persona che mi ha tradito”.

Chi è Davide Rosati di Temptation Island 2023, il tradimento di Alessia

Tra i protagonisti dell’edizione 2023 di Temptation Island c’è anche Davide Rosati, 39enne di Terracina, in provincia di Latina. Lavora come autista di ambulanze e in passato è stato un militare nell’esercito italiano. Partecipa al reality show condotto da Filippo Bisciglia insieme ad Alessia Bottiglia, sua fidanzata da undici anni. Il 39enne spera che questa esperienza riesca a fargli capire se perdonarla o no per la sua infedeltà. Per due anni, infatti, Alessia ha avuto una relazione con un uomo più grande di lei: “Le ho tenuto nascosto che sapevo di questa storia per un anno e mezzo. Decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonare Alessia e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto. Quando la guardo negli occhi c’è sempre una persona che mi ha tradito”.

Gelo tra i due dopo la prima puntata, si parla già di falò: “Chissà cosa fa a telecamere spente”

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023, Alessia ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a tradire il compagno: “Mi sentivo poco considerata da Davide. A un certo punto è arrivata una persona che mi ha fatto sentire importante e ho ceduto”. Ciononostante, Alessia è dubbiosa circa il futuro della sua relazione con lui: “Non so se è lui la persona con cui voglio stare per la vita, io ad oggi non so cosa provo”. Un sentimento che ha poi confermato in una conversazione con un tentatore, quando ha sfogato così la sua frustrazione: “Sono sprecata per stare con lui”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Davide non ha preso affatto bene le dichiarazioni della sua fidanzata: “Se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati quando le telecamere non ci sono che caz** può fare. È proprio una gatta morta, dopo quello che mi ha fatto dovrebbe stare in un angoletto a piangere, invece sta facendo tutt’altro. Sto capendo tante cose, se questo è l’inizio, pensa come sarà l’arrivo”. Per questo motivo ha comunicato a Bisciglia l’intenzione di parlarle faccia a faccia in un immediato falò di confronto.