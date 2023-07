Temptation Island, Mirko avvistato con Greta: la loro storia continua?

Temptation Island, Mirko avvistato con Greta: continua la storia con la tentatrice? Dopo l’addio anticipato al programma, l’ex di Perla è stato visto in compagnia della sua nuova fiamma. Il loro amore è sbocciato definitivamente?

Temptation Island, Mirko visto con Greta: sboccia l’amore con la tentatrice?

Mirko, insieme alla sua ormai ex fidanzata Perla, è stato senz’altro uno dei protagonisti dell’edizione 2023 di Temptation Island. La sua storia d’amore con la tentatrice Greta Rossetti ha generato molta curiosità tra il pubblico, che attende da giorni aggiornamenti circa la loro storia. Dopo il loro turbolento falò di confronto, sia Mirko che Perla hanno lasciato il resort in compagnia dei propri tentatori, nel tentativo di costruire qualcosa di più con loro.

Dopo la discussione con la sua ex il 26enne si è confrontato proprio con Greta, per poi scegliere di abbandonare il programma insieme a lei: “Come è andata? Sto qua, quindi è andata come doveva andare. Nel modo più giusto. Mi dispiace, però era giusto così. Sono consapevole di quello che ho fatto. Ti ho detto grazie? Se tu vuoi io resto qua”. Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati insieme fuori dal programma. Come va adesso tra i due?

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il video e gli indizi sulla coppia, cosa sappiamo?

Dietro queste voci di corridoio c’è un video pubblicato su TikTok che ha già fatto il giro del web. Nella clip si vede solo una coppia di spalle ma, secondo l’autore della clip, si tratterebbe proprio di Mirko e Greta, insieme in vacanza a Jesolo. Per il momento non c’è ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma alcuni indizi portano a pensare che i due stiano continuando a conoscersi. A colpire il web è stato soprattutto un gesto del padre di Mirko, che ha smesso di seguire Perla sui social per poi invece cominciare a seguire Greta.