Manuel Marascio, chi è Manu di Temptation Island 2023: vita privata, età, lavoro, Isabella

Chi è Manuel Marascio, Manu di Temptation Island 2023. Fidanzato con Isabella da tre anni e mezzo, partecipa al reality show per salvare la sua relazione con lei. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Manuel Marascio, vita privata e lavoro di Manu di Temptation Island 2023

Nato a Cesano Boscone, in provincia di Milano, Manuel Marascio, detto Manu, ha 27 anni ed è uno dei protagonisti dell’edizione 2023 di Temptation Island. Lavora come tramviere e proviene da un quartiere popolare del capoluogo lombardo. Partecipa al programma in coppia con la sua fidanzata, Isabella Recalcati, con la quale ha una relazione da tre anni e mezzo. Nel corso del programma Manu ha raccontati di essersi sempre rimboccato le maniche, lavorando in molti settori. In passato ha infatti lavorato sia come cameriere che come nelle cucine di un McDonald. È inoltre un grande appassionato di sport ed è un membro di una squadra di calcio a cinque, la Fc Tennent’s.

Il rapporto con Isabella: “Si vergogna di quello che faccio”

Manu e Isabella partecipano a Temptation Island 2023 nel tentativo di salvare il loro rapporto. I due provengono da due realtà economiche diverse e Manu soffre perché non riesce a garantire alla sua ragazza il tenore di vita che desidera: “Io provengo da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto al centro a Milano”. Isabella non è d’accordo con l’interpretazione di Manuel: “Se fosse una questione economica, non continuerei a stare con lui”. Il 27enne vorrebbe anche fare il passo successivo e vivere insieme ma lei non è d’accordo: “Tu mi faresti andare a vivere nelle campagne, io invece voglio vivere in centro a Milano”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Nel corso del programma, Manu si è mostrato visibilmente frustrato dall’atteggiamento della sua ragazza: “Non mi sento accettato, non ce la faccio. Secondo me lei si vergogna di quello che faccio. Lei scredita il lavoro che faccio, dice che fare il tramviere è un lavoro manuale, una cagata, per lei i lavori veri sono altri. Lei in questo momento non lavora, non fa niente, la mattina si sveglia e si mette a smanettare col cellulare, è normale che per lei la vita sia più facile”.

Da parte sua, Isabella è rimasta ferita dalle parole del suo compagno e ha chiesto il confronto al falò: “Io per questo ragazzo penso di aver dato qualsiasi cosa, la mia intenzione non è mai stata di screditarlo e sminuirlo, ho sempre sperato di dargli consigli per spronarlo. Io pensavo che certe cose fossero chiare. A volte lo vedo piangere e mi sento in colpa, certamente sbaglio i modi. Io voglio vederlo realizzato. Sinceramente vorrei confrontarmi con lui. Vorrei chiedergli cosa ami di me. Non ha più senso stare qui se devo continuare a sentire certe cose”.