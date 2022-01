Underwater, film su Federica Pellegrini: dove e quando vederlo. In arrivo il lavoro cinematografico sulla campionessa italiana del nuoto.

Underwater, film su Federica Pellegrini

Tutti sanno che la campionessa del nuoto Federica Pellegrini si è ritirata dall’attività agonistica nel novembre 2021. Neanche il tempo di “asciugarsi” che è in arrivo il film biografico, nel quale l’ex campionessa si racconta per la prima volta, affrontando il presente e il passato senza filtri.

Nel documentario , oltre Federica Pellegrini, è presente anche Matteo Giunta, allenatore e fidanzato della nuotatrice.

Non solo le vittorie, le medaglie, i record, nel film si racconterà anche la vita privata e personale della campionessa. Sarà direttamente lei a raccontarsi ed entrare nelle vite degli italiani in un altro modo. Verrà fuori una Federica Pellegrini che non si conosceva. Non solo la grinta da vasca ma anche le sue paure di tutti i giorni.

Underwater: dove e quando vederlo

Underwater, film su Federica Pellegrini: dove e quando vederlo. Il film biografico uscirà nelle sale italiane come uscita evento il 10, 11 e 12 gennaio “Federica Pellegrini Underwater”, con la produzione di Fremantle e la distribuzione di Notorious Pictures. Il lavoro documenta fedelmente la faticosa marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e la tanto agognata finale nella ‘sua’ gara, i 200 metri stile libero. In esclusiva, dunque, al Cinema solo per tre giorno il film biografico sull’ex campionessa di nuoto.

