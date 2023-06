Alessia Bottiglia, chi è la fidanzata di Davide a Temptation Island 2023: vita privata, lavoro, età

Chi è Alessia Bottiglia, concorrente di Temptation Island 2023? Dopo aver tradito per due anni il suo fidanzato Davide, ha scelto di partecipare al reality show in un ultimo tentativo di salvare la relazione: “È un anno che provo a riconquistarlo”.

Chi è Alessia Bottiglia di Temptation Island 2023, il rapporto con Davide

Alessia Bottiglia è una delle nuove protagoniste dell’edizione 2023 di Temptation Island 2023. Originaria di Latina, ha 32 anni e lavora come assistente sociale all’Ospedale di Terracina. In passato è già apparsa in più occasioni sul piccolo schermo, partecipando a Forum, al quiz di Max Giusti Chi ti conosce? e al dating show in onda su Real Time Take Me Out, presentato da Gabriele Corsi.

Alessia partecipa al reality show per salvare il suo rapporto con Davide Rosati, suo fidanzato da ben undici anni. Il loro rapporto è in crisi a causa dell’infedeltà della 32enne: “Dopo aver avuto una relazione per circa due anni con una persona più grande di me, a giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto. Quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme o se ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Aria di tempesta per la coppia, si parla già di falò: “Sono sprecata con lui”

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023, Alessia ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a tradire il compagno: “Mi sentivo poco considerata da Davide. A un certo punto è arrivata una persona che mi ha fatto sentire importante e ho ceduto”. Aver scoperto che Davide sapeva del suo tradimento da oltre un anno l’ha distrutta: “Mi sono annullata perché ho voluto riconquistarlo a tutti i costi, ma sento che non mi ha perdonata, perché mi fa mancare tante cose”.

Ciononostante, Alessia è dubbiosa circa il futuro della sua relazione con lui: “Non so se è lui la persona con cui voglio stare per la vita, io ad oggi non so cosa provo”. Un sentimento che ha poi confermato in una conversazione con un tentatore, quando ha sfogato così la sua frustrazione: “Sono sprecata per stare con lui”. Davide non ha preso affatto bene le dichiarazioni della sua fidanzata: “Se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati quando le telecamere non ci sono che caz** può fare”. Per questo motivo ha comunicato al conduttore Filippo Bisciglia l’intenzione di parlare faccia a faccia in un immediato falò di confronto.