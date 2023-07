Temptation Island 2023, Davide e Alessia verso il matrimonio: “Lei unica donna per me”

Temptation Island 2023, Davide e Alessia vicini al matrimonio dopo lo show: “Non vedo altra donna all’infuori di lei”. La coppia ha superato il tradimento di lei grazie al programma ed è pronta a convolare a nozze: “Glie lo chiedo da una vita”.

Temptation Island 2023, Davide e Alessia pronti al matrimonio

L’esperienza a Temptation Island 2023 di Davide e Alessia si è rivelata molto positiva. Insieme da undici anni, sono arrivati in Sardegna piagati dal tradimento di lei, che per due anni ha frequentato un uomo più grande: “Lo sapevo da un anno e mezzo, quando la guardo vedo una persona che mi ha tradito”. È bastata qualche settimana da separati al resort, tuttavia, per far uscir fuori i loro veri sentimenti. Oggi, dopo aver lasciato lo show insieme, i due puntano al matrimonio.

Intervistato da WittyTV, Davide si è detto pronto a convolare a nozze: “Sono contento di quello che ho capito in questi giorni. Non siamo mai stati separati per così tanto tempo. È stata un’emozione fortissima, mi è mancata dal primo giorno. Mi auguro un matrimonio, perché non vedo altra donna all’infuori di lei“. Alessia è commossa e sollevata dalle parole del compagno: “Speriamo, glielo sto chiedendo da una vita”.

La riconciliazione al falò: “Mi è bastato un giorno per capire che voglio stare con te”

Davide e Alessia hanno lasciato insieme Temptation Island 2023 dopo un emozionante falò di confronto, durante il quale i due hanno aperto il proprio cuore l’uno all’altra. “Durante questo percorso ho capito che ho occhi solo per te, il mio cuore pensa solo a te.” -ha dichiarato Davide, ancora ferito dal tradimento e dalla confidenza di Alessia con i suoi tentatori- “Non c’è mai stata malizia nei confronti delle tentatrici. Tu dovevi dare dimostrazioni a me e non lo hai fatto. Questi abbracci non li dà una persona fidanzata”.

Alessia ha negato di provare qualcosa per il single: “Non ho avuto nemmeno il tempo di conoscerlo. Che cosa voglio? Voglio che tu mi faccia sentire presente e amata. Che ascolti i miei problemi, che non mi critichi”. A quel punto Davide ha rincarato la dose: “Tu pensi alle parole. Non pensi al fatto che dopo 12 anni, dopo tutto quello che hai fatto, sono ancora qui per te? A me è bastato un giorno per capire che volevo stare con te. Perché a te ci vuole più tempo?“. Alessia ha quindi scelto di lasciare lo show insieme a lui, ma ad un patto: “Se torni a farmi sentire sbagliata, chiamo Filippo”.