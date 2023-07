Chi è Manuel di Temptation Island 2023: Francesca, vita privata, età

Chi è Manuel di Temptation Island 2023? Portato nel reality show estivo dalla fidanzata Francesca, l’ha lasciata già diverse volte per poi tornare da lei: “C’è qualcosa che mi lega a lei, ma è forte anche il mio desiderio di libertà”.

Chi è Manuel Maura di Temptation Island 2023: cosa sappiamo di lui?

Manuel Maura ha 30 anni ed è uno dei nuovi protagonisti di Temptation Island 2023, reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia. Questa è la sua prima vera esperienza televisiva, nella vita lavora come agente di commercio a Roma, nel settore farmaceutico. Partecipa al programma insieme alla sua fidanzata, la 23enne Francesca Sorrentino, con la quale sta da due anni e quattro mesi. Il loro rapporto è stato molto burrascoso ultimamente. Manuel l’ha lasciata per ben cinque volte per poi tornare da lei. Francesca è stanca di questo tira e molla: “Io lo aspetto e lui se ne approfitta, deve avere chiaro ciò che vuole”. Nel corso della prima puntata, Manuel si è difeso così: “Sicuramente c’è qualcosa che mi lega a lei. Ma è anche forti ad oggi il desiderio di avere la mia libertà. Spero che Temptation mi possa aiutare a capire cosa voglio nel mio futuro. Se stare con Francesca oppure riprendermi la mia libertà”.

I primi giorni nel programma, lo sfogo di Francesca

Nella prima puntata di Temptation Island 2023, Francesca e Manuel hanno scelto i propri tentatori, rispettivamente Edoardo e Greta. In una conversazione con la sua tentatrice, Manuel ha parlato della fidanzata, lamentandosi anche della sua eccessiva gelosia: “Quando la lascio mi scatta qualcosa, mi manca, ho paura che qualcuno se la prenda”. Inoltre il 30enne ha confessato di aver frequentato altre donne nei cinque periodi di “pausa” dalla sua relazione con lei. “Per me è un tradimento.” ha affermato con rabbia Francesca.

Ferita dalle parole di Manuel, si è sfogata in lacrime con le altre concorrenti: “Spero di avere un interesse, spero che qualcosa mi dia la forza per non essere un cristallo. Perché non lo riesco a lasciare? Che problema ho? I miei genitori sono normali, si amano, si portano rispetto. Non ho una falla nel sistema, non ho bisogno di qualcuno che si prenda cura di me”. Stanca ormai di pendere dalle sue labbra, spera che prenda una decisione: “È proprio stupido. Io non voglio fare la vita della cornuta, però non riesco a lasciarlo, spero mi lasci lui a questo punto”.

Manuel, da parte sua, sembra invece poco turbato dai video di Francesca, che la mostrano divertirsi molto nel villaggio: “Mi fa piacere, spero che anche lei rifletta se vuole stare ancora con me e riesce a perdonarmi. Se dopo questi 20 giorni scopro che lei è la donna della mia vita, esco da qui e inizio a progettare qualcosa di serio”.