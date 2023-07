Chi è Federico di Temptation Island 2023: Ale, vita privata, età

Chi è Federico di Temptation Island 2023? Fidanzato da tre anni con Ale, ha aspettative diverse sulla relazione rispetto alla compagna, che vuole assolutamente sposarsi: “La mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua”.

Chi è Federico di Temptation Island 2023: cosa sappiamo di lui?

Nato e cresciuto a Trieste, Federico ha 31 anni ed è uno dei nuovi protagonisti di Temptation Island 2023. Lavora come programmatore ed è fidanzato da tre anni con Ale, con la quale convive da un anno e mezzo. La coppia partecipa al programma nel tentativo di risolvere quelli che sembrano opinioni inconciliabili sul futuro del loro rapporto. Ale spinge da tempo per sposarsi e costruire una famiglia con Federico, che però si dice assolutamente contrario al matrimonio: “Sostanzialmente il problema è che la mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua. Non si possono volere cose più differenti di così”. Il 31enne insiste: “Io non riesco a immaginarlo, onestamente. Lo sai questo”. Ale risponde gelida: “E allora che facciamo insieme?”.

Le lacrime di Ale e l’indifferenza di Federico: “Non mi ci sarei portato in questo programma”

L’esperienza di Ale e Federico in Sardegna si è rivelata fin da subito burrascosa. Dopo aver visto una pesante conversazione tra Federico ed una tentatrice, Ale non è riuscita a trattenere le lacrime. Il ragazzo è stato molto schietto circa i suoi sentimenti per la sua compagna, affermando di non provare le sue stesse cose e di non vedersi al suo fianco tra vent’anni: “Non gliel’ho mai detto in faccia, ho sempre evitato l’argomento quando lei me lo chiedeva. Io se fossi in lei non mi ci porterei in questo programma, però lei ha deciso così”.

Le parole di Federico hanno ferito molto Ale, che ha deciso di prendere immediatamente le distanze da lui: “Questo non è amore, ovvio. La maggior parte delle cose che ha detto io non le ho mai sentite. Se sta così male con me non dovrebbe starci, non dovrebbe prendermi in giro. Da questo momento io mi considero una persona single, io una persona così accanto non la voglio. Io ho sempre messo lui al primo posto, per una volta voglio mettere al primo posto me stessa”.

Da parte sua Federico ha guardato i video di Alessia mentre si consola e si sfoga con il suo tentatore, Lollo. Pur vedendo i due sdraiati insieme e più volte abbracciati, ha dichiarato di non sentirsi affatto geloso: “Mi sono sentito quasi sollevato, è brutto da dire, ma al momento non mi ha preso alcuna gelosia”.