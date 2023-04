Perché Oggi è un altro giorno va in onda in ritardo, cosa è successo?

Perché Oggi è un altro giorno va in onda in ritardo, che cosa è successo? L’amato talk show di Serena Bortone non comincerà al suo solito orario oggi. Ecco spiegato il motivo, tutto spiegato sulla pagina Twitter dedicata al programma.

Oggi è un altro giorno, perché va in onda in ritardo oggi?

I fan di Serena Bortone dovranno essere più pazienti del solito quest’oggi. La puntata del 7 aprile dell’amato talk show pomeridiano Oggi è un altro giorno andrà infatti in onda in ritardo: non si comincerà al solito orario, le 14, ma alle 15.07. Che cosa è successo? Il motivo è presto spiegato da un post della pagina Twitter ufficiale del varietà. La messa in onda del programma è stata rimandata per dare più spazio allo speciale del Venerdì Santo di A sua immagine, in onda su Rai 1 alle 14.05.

⚠️ La puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno andrà in onda alle ore 15.07 subito dopo “A Sua Immagine”… Vi aspettiamo! ⚠️ pic.twitter.com/DN4hxDcoKx — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) April 7, 2023

Ospiti e anticipazioni, chi ci sarà in studio con Serena Bortone?

Nell’attesa ecco alcune anticipazioni sulla puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Tanti gli intriganti ospiti in studio con Serena Bortone e i suoi Affetti Stabili. In apertura la conduttrice converserà con il Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. In seguito, spazio al cinema con Filippo Laganà, figlio di Rodolfo Laganà e protagonista del film biografico Amici per la pelle, in onda su Rai 1 domenica 9 aprile, in cui racconta la sua travagliata storia alla ricerca di un trapianto di fegato. Infine, Serena Bortone ospiterà Suor Paola, insieme a due donne ucraine sotto le sue cure. Non mancheranno inoltre aggiornamenti sullo stato di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano.