Chi è Carmen di Temptation Island 2023, tentatrice di Federico: cosa sappiamo di lei?

Chi è Carmen di Temptation Island 2023? Tentatrice che ha conquistato il cuore di Federico, ha causato una frattura insanabile tra lui e la sua fidanzata, Ale. Cosa sappiamo esattamente di lei?

Chi è Carmen di Temptation Island 2023, tutto sulla tentatrice di Federico

Nata a Napoli nel 1996, Carmen ha 27 anni ed è una delle tentatrici dell’edizione 2023 di Temptation Island. Nel corso del programma si è avvicinata moltissimo a Federico, che è convinto di provare qualcosa nei suoi confronti. Cosa sappiamo sul suo conto? Secondo le informazioni da lei condivise durante la trasmissione, lavora in ambito estetico come onicotecnica, ovvero come tecnico delle unghie, un professionista specializzato nella ricostruzione, decorazione ed applicazione di unghie artificiali. Single e senza figli, Carmen è alla sua prima apparizione televisiva e partecipazione ad un reality show. Ha svelato di essere una grande appassionata di moto, auto ma soprattutto di cavalli ed equitazione, sport che pratica da diversi anni.

Il suo percorso nel programma, che cosa è successo?

Durante Temptation Island 2023, Carmen si è ritrovata nella poco invidiabile posizione di terza incomoda nella relazione tra Federico e la sua fidanzata, Ale. Fin da subito attirato da lei, il 31enne le ha confidato i suoi problemi e dubbi riguardo la sua relazione. Il feeling indiscutibile tra i due si è ben presto trasformato in qualcosa di più. Federico è convinto di provare qualcosa per lei e per questo ha scelto di rifiutare il falò di confronto con Ale per continuare il suo percorso nel programma e tentare di costruire qualcosa di concreto con Carmen. L’avvicinamento tra il suo ragazzo e la single ha mandato Ale su tutte le furie: “Il fatto che non si sia presentato al falò mi dà la conferma che è un egoista e che a me non ci pensa proprio. Io da oggi qua dentro farò il mio percorso senza pensare a lui”. Anche lei ha iniziato a guardarsi intorno, trovando conforto tra le braccia di Lollo, con il quale si è persino scambiata un bacio.