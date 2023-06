Chi è Vittoria di Temptation Island 2023: Daniele, vita privata, età

Chi è Vittoria di Temptation Island 2023? Fidanzata da quattro anni con Daniele, desidera ardentemente un figlio ma non è sicura dei sentimenti del compagno: “Ti sto pressando…Intanto son passati due anni”.

Chi è Vittoria di Temptation Island 2023: cosa sappiamo di lei?

Vittoria ha 32 anni ed è una delle nuove protagoniste dell’edizione 2023 di Temptation Island. Partecipa all’amato reality show estivo insieme a Daniele, 33 anni, suo fidanzato da quattro anni. La coppia spera che l’esperienza da separati in Sardegna li aiuti a risolvere i problemi che li hanno portati a litigare continuamente negli ultimi due anni. Vittoria si era ripromessa di diventare madre entro i 30 anni ed ora, a 32, vuole ardentemente un figlio dal suo compagno che la accusa di assillarlo troppo: “Non lo sto pressando, intanto sono passati due anni”. Daniele non ritiene ci siano i presupposti per avere un figlio insieme a causa dei costanti battibecchi e sostiene che lei sia arrivata pure a minacciare di lasciarlo. Vittoria chiede chiarezza: “Gli ho sempre detto: cerca di essere sincero, se non vuoi un figlio dimmelo e ci lasciamo perché io non ci posso rinunciare”.

Scontri di coppia dalla prima puntata, le critiche al fidanzato: “Rozzo, mi fa vergognare”

L’esperienza nel villaggio in Sardegna di Temptation Island 2023 non è cominciata nel migliore dei modi per la coppia. Nella prima puntata Vittoria ha criticato aspramente il suo ragazzo: “Lui non è dolce, mi urla sempre contro. Dopo i primi due anni sono proprio esasperata. Capita che stiamo al ristorante e lui inizia ad urlare, io mi sotterrerei. È rozzo. Sono talmente stanca delle nostre discussioni, che non voglio più fare un passo, perché ne ho fatti tanti”.

Le sue parole hanno ferito molto Daniele, che ha commentato: “Lei mi insulta, mi dice sempre che le faccio schifo e io dovrei fare un figlio con lei?”. Messa di fronte ai video in cui il suo fidanzato conversa con le sue tentatrici, Rebecca e Benedetta, Vittoria è parsa impassibile: “Mi domando perché ho visto questi video, ma non provo fastidio”. Anche lei, nel frattempo, ha scelto un tentatore, il 28enne Alberto Succi. La scelta ha provocato il disappunto di Daniele: “È il contrario di me. Secco, piccolo”.