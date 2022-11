Sorteggi Europa League: ecco gli accoppiamenti degli spareggi per entrare agli ottavi della competizione. Come è andata per le italiane?

L’Europa League ha definito gli accoppiamenti degli spareggi per entrare agli ottavi della competizione. Ma come è andata per le italiane in gara?

Le prossime partite della competizione

Per l’Europa League sono stati sorteggiati gli spareggi per la fase a eliminazione diretta che si terranno il 16 e 23 febbraio 2023. Successivamente, gli ottavi di finale si terranno il 9 e 16 marzo 2023 e i quarti di finale il 13 e e il 20 aprile 2023.

It’s set! 🤩 Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2022

Europa League, ecco il sorteggio degli spareggi per gli ottavi

Barcellona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting CP – Midtyjlland

Shakthar Donetsk – Rennes

Ajax – Union Berlin

Bayer Leverkusen – Monaco

Siviglia – PSV Eindhoven

Salisburgo – Roma

