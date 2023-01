Gaia De Laurentiis, chi è oggi l’attrice e conduttrice: marito, figli, vita privata

Chi è oggi Gaia De Laurentiis, attrice e conduttrice italiana. Cosa fa oggi l’ex presentatrice di Target, protagonista di molte serie tv. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Gaia De Laurentiis, vita privata e carriera dell’attrice: cosa fa oggi?

Nata a Roma il 25 febbraio 1970, Gaia De Laurentiis, all’anagrafe Gaia Battistone, ha 53 anni ed è una nota attrice e conduttrice italiana. Cresciuta tra teatro e musica, da padre regista e madre pianista, si avvicina in giovane età al mondo dello spettacolo. Fa i suoi primi passi da attrice all’inizio degli anni Novanta, recitando in diversi ruoli teatrali. Ottiene il suo primo ingaggio cinematografico nel 1991, in Capitan Cosmo, dove recita al fianco di Walter Chiari nell’ultimo film prima della sua morte. In seguito fa il suo esordio sul piccolo schermo nello sceneggiato Senza fine.

Nel 1993 Gaia fa il suo esordio come conduttrice con Target, rotocalco domenicale in seconda serata. Resta alla guida del programma fino al 1997 e in seguito presenta anche la prima edizione di Ciro – Il figlio di Target. Con l’avvento del Duemila conduce anche il Premio Strega, gli Italian Music Awards e Changing Rooms – Camera a sorpresa. La De Laurentiis continua inoltre a recitare, con ruoli nelle serie Sei forte maestro, Io e mamma, Nel nome del cuore e Un medico in famiglia. Negli ultimi anni ha continuato a portare avanti la sua carriera da attrice in alcuni cortometraggi e piccoli ruoli televisivi. In particolare ha riscoperto il teatro, prendendo parte a molti spettacoli in giro per l’Italia. Gaia De Laurentiis ha anche un profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 1700 follower.

Vita privata: marito, figli

Nel corso della sua vita Gaia De Laurentiis ha avuto diversi mariti e compagni, padri dei suoi quattro figli. Quando aveva 28 anni ha frequentato il produttore Fernando Ghia, che aveva 35 anni più di lei. Ghia è il padre del primo figlio dell’attrice, Sebastiano, oggi pilota d’aereo. In seguito Gaia ha sposato il regista televisivo Maurizio Catalani, padre della sua seconda figlia, Agnese. L’attuale compagno dell’attrice è Ignazio Ardizzone, con il quale ha avuto due figli: Emma e Massimo.