Chi è Daniele di Temptation Island 2023: Vittoria, vita privata, età

Chi è Daniele di Temptation Island 2023? In Sardegna in coppia con Vittoria, è fidanzato con lei da quattro anni. È stato lui a spingere per partecipare al programma: “Lei vuole un figlio da me, ma litighiamo troppo”.

Chi è Daniele di Temptation Island 2023: cosa sappiamo di lui?

Daniele ha 33 anni ed è uno dei nuovi protagonisti di Temptation Island 2023. Partecipa al reality show in coppia con Vittoria, 32 anni, sua fidanzata da quattro anni con la quale convive a Roma. È stato lo stesso Daniele a proporre questa esperienza, per risolvere i problemi di coppia che li portano ormai da tempo a litigare continuamente. Vittoria vuole a tutti i costi un figlio, ma Daniele non è convinto, come spiega nel video di presentazione: “Sono io che scrivo al programma. Mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo, troppo”. Da parte sua Vittoria aveva l’obiettivo di avere un figlio entro i trent’anni e secondo lei ha già aspettato anche troppo: “Ti sto pressando…Intanto son passati due anni”.

Gli attriti durante il programma: “Mi insulta sempre e dovrei fare un figlio con lei?”

Durante la prima puntata di Temptation Island 2023, gli attriti tra Daniele e Vittoria sono diventati ancora più evidenti. Vittoria ha criticato aspramente il suo ragazzo, definendolo rozzo e poco dolce. Da parte sua il 33enne si è detto ferito dalle sue parole: “Lei mi insulta, mi dice sempre che le faccio schifo e io dovrei fare un figlio con lei?”. Al momento ha scelto Rebecca come sua tentatrice ma ha cominciato a frequentare anche Benedetta. Per ora Daniele sembra essere molto combattuto. Da un lato prova ancora qualcosa per Vittoria, dall’altro lei continua a sminuirlo anche nell’aspetto fisico, ritenendolo “troppo grosso”. Ha inoltre svelato che, per scelta della sua ragazza, non dormono insieme da un anno: “Se dormiamo separati come facciamo a fare un figlio? Penso questo, ma penso anche: e se poi mi pentissi di averla lasciata?”.