Tale e Quale Show 2023, chi saranno i concorrenti della nuova edizione?

Chi saranno i concorrenti del Tale e Quale Show 2023? Scopriamo i primi membri confermati del cast dell’amato programma diretto da Carlo Conti. Chi parteciperà alla tredicesima edizione questo settembre?

Chi saranno i concorrenti del Tale e Quale Show 2023, i primi nomi confermati

Con la presentazione dei palinsesti Rai 2023/24, arriva la scontata conferma del ritorno in tv del Tale e Quale Show, pronto all’edizione 2023. A partire dal 22 settembre, Carlo Conti e la sua giuria, formata da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, assisteranno alle esibizioni di un cast pieno di vip, intenti ad imitare nel miglior modo possibile celebri personaggi del mondo della musica italiana e internazionale. Chi parteciperà alla tredicesima edizione? Alcuni nomi confermati del cast sono già stati svelati. Si tratta di Carmen Di Pietro, le Karma B e Milena Miconi.

Le indiscrezioni sul resto del cast, chi ha partecipato ai provini?

Per il momento ci sono solo voci di corridoio per quanto riguarda il resto del cast di concorrenti. Secondo le ultime indiscrezioni, sono molti i vip ad aver partecipato ai provini per la prossima edizione del Tale e Quale Show. Tra questi ci sono molti ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 come le sorelle Selassié, Patrizia Pellegrino, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, già provinate per l’edizione 2022. Spiccano inoltre un paio di ex “ballerini” di Ballando con le stelle, ovvero Federico Fashion Style e Rosanna Banfi. Dal web arrivano voci anche riguardo l’attrice Nadia Rinaldi, nel 2018 all’Isola dei Famosi, e sull’ex gieffina Pamela Prati. In molti danno inoltre per certa la presenza della conduttrice e modella Roberta Morise, ex compagna proprio di Carlo Conti.