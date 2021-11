Chi è Patrizia Pellegrino, new entry al Gf Vip: età, compagno, figli, tumore

Patrizia Pellegrino, nata il 28 luglio 1962, è una showgirl e attrice campana che si appresta a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Conosciamola meglio.

Chi è Patrizia Pellegrino: esordi e carriera

Patrizia Pellegrino, 59 anni già compiuti, è originaria di Torre Annunziata (Napoli). Attrice e conduttrice televisiva, è venuta alla ribalta grazie al suo debutto in “Onore e Guapparia” del 1977 diretto da Tiziano Longo che l’ha resa nota al grande pubblico del cinema. In televisione, accanto a Corrado Mantoni, condusse la trasmissione televisiva “Gran Canal” nel 1981 che le diede visibilità anche sul piccolo schermo. Nella sua carriera ha condotto poi altri programmi come Chewing gum show, Chi tiriamo in ballo e Sereno Variabile ma la sua ha preso parte anche ad altre trasmissioni come Ferragosto OK (1986) a Don Matteo (2004), Provare per credere (1987) e La vita in diretta. Nel 2004 ha preso parte al reality show L’isola dei famosi e ora è pronta per il Grande Fratello Vip 6.

Vita privata

Patrizia Pellegrino, che ha inciso in carriera anche due album musicali, è stata da giovanissima con il principe Alberto di Monaco. Già due volte, però, ha provato l’emozione del matrimonio: con il primo marito che ha avuto, Pietro Antisari Vittori, ha avuto ben avuto 3 figli (Tommaso, Arianna e Riccardo). Uno di loro, Riccardo, è deceduto a pochi giorni dalla nascita. Al termine della sua storia con Pietro, precisamente nel 2005, Patrizia si è risposata con l’imprenditore Stefano Todini con cui però ha divorziato nel 2013. Il motivo, secondo le indiscrezioni della cronaca rosa, sarebbe un tradimento da parte di lui che Patrizia avrebbe scoperto proprio dai giornali. Attualmente ha una relazione con il manager Giampaolo Embrione. La showgirl ha un profilo Instagram con oltre 84 mila followers.

Gregory, il figlio adottivo di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino, nonostante avesse già tre figli, ha deciso di adottare un figlio originario di San Pietroburgo rimasto orfano e abbandonato dai suoi parenti. Si chiama Gregory e oggi lavora nel settore del catering. Nell’autobiografia che lei stessa ha pubblicato, intitolata “Per avere Gregory”, Patrizia racconta il suo percorso per arrivare ad adottare il ragazzo.

La lotta contro il tumore

Patrizia Pellegrino è una donna che, nel corso della sua vita, ha dovuto affrontare anche ostacoli legata ad una pesante malattia. Nel febbraio 2021, dopo alcuni controlli ospedalieri, ha scoperto di avere un tumore al rene che è però in via di guarigione. Altro momento difficile della sua vita è stato quello legato alla scoperta che sua figlia Arianna, per un problema che ha fin dalla nascita, è affetta da una malattia che non le permette di usare la parte sinistra del corpo.

Il periodo di depressione

Patrizia, però, ha affrontato e superato anche un forte periodo di depressione dopo il tradimento di Stefano Todini. Durante la trasmissione “Vieni da me” ne ha parlato in maniera quasi commossa. “Pensavo che non potesse colpirmi, invece mi ha attaccata. È una sensazione che ti arriva all’improvviso...In quel periodo lavoravo a teatro dove, ogni sera, ogni giorno mi attendeva la stampa che si aspettava di vedermi sorridere. Io invece, prima di andare in scena, soffrivo di attacchi di panico”

Patrizia Pellegrino e la morte del fratello

Uno dei dolori più importanti per Patrizia è stata senza dubbio la morte di suo fratello Aldo. Causa del decesso sarebbe stata una eccessiva dipendenza da droghe che alla lunga il fratello non è riuscito a superare. Sempre nel programma “Vieni da me” la Pellegrino aveva raccontato a Caterina Balivo questo drammatico momento della sua vita. “È morto a 39 anni, ma per vent’anni si è drogato. A Napoli volevano tutti frequentarlo perchè era buono e generoso, era un deejay fortissimo. Un giorno ha deciso di aprire una discoteca e sono riusciti in un’occasione a fargli provare la droga..e quando la provi difficilmente torni indietro“