Nadia Rinaldi, chi è l’attrice e allieva di Gigi Proietti: marito, figli, dimagrita

Chi è Nadia Rinaldi, attrice romana, allieva e amica di Gigi Proietti. Diventata famosa negli anni Novanta recitando in molte commedie italiane, è poi passata al piccolo schermo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Nadia Rinaldi, carriera e vita privata dell’attrice romana

Nata a Roma il 13 settembre 1967, Nadia Rinaldi ha 55 anni ed è una nota attrice romana, molto famosa negli anni Ottanta. Si forma nel Laboratorio Scenico di Gigi Proietti, con il quale recita in diversi spettacoli.

La sua simpatia e talento le valgono molti ruoli nella commedia italiana di quegli anni, tra cui il suo esordio da protagonista in Faccione nel 1991 e diverse apparizioni da caratterista in commedie italiane e cinepanettoni tra cui spiccano Miracolo italiano, S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa e Un milanese a Roma.

Ha poi recitato in molte occasioni in fiction e serie per il piccolo schermo, tra cui Dio vede e provvede, Come quando fuori piove, Un medico in famiglia, La casa delle beffe e Gian Burrasca. Ha poi fatto alcune esperienze in programmi televisivi come il reality La talpa e l’Isola dei Famosi 2018 e il talent show Jump! Stasera mi tuffo.

Nel 2022 torna a recitare nel film di Enrico Vanzina per Prime Video Tre sorelle.

Vita privata: marito, figli

Nel corso della sua vita Nadia Rinaldi ha avuto molte relazioni importanti. La prima con il regista Mauro Mandolini, padre del suo primo figlio Riccardo Mandolini, anche lui nel mondo dello spettacolo come attore. Nel 2003 sposa Ernesto Ascione, ma la loro relazione non è destinata a durare. Qualche anno dopo si innamora del pittore Francesco Toraldo, con il quale ha una figlia nel 2008.

I due si sposano nel 2010, ma decidono di separarsi appena due anni dopo. Ad oggi l’attrice vive a Roma insieme ai suoi due figli.

Il dimagrimento di Nadia Rinaldi: “Ho riacquisito giovinezza e salute”

Negli ultimi vent’anni Nadia Rinaldi, da sempre una taglia forte, ha seguito un difficile percorso di perdita di peso. L’attrice ha voluto preservare la propria salute per il bene dei suoi figli, come spiega nelle pagine di Nuovo: “Ho sentito dentro di me un forte desiderio di rivivere.

Quando fai scelte come la mia, sono tutti un po’ contrari”. Già nel 2001 Rinaldi si sottopose ad un intervento di bypass intestinale che le permise di perdere ben 90 chili. Ad oggi Nadia è una donna nuova e si è presa anche una bella rivincita con chi le parlava alle spalle: “Molte donne mi davano della grassona. Oggi loro hanno il botox e sono decrepite. Io invece con l’età e con i chili persi ho riacquistato giovinezza, energia, consapevolezza, salute, sicurezza.

È una grande vittoria”.