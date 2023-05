Chi è Katia Ricciarelli, nota cantante lirica ed opinionista televisiva, la cui voce è molto apprezzata in Italia. Cresciuta senza il padre, è stata moglie di Pippo Baudo e già negli anni ’90 vantava numerosissime rappresentazioni teatrali in giro per il mondo. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Catiuscia “Katia” Ricciarelli, vita privata e carriera della cantante lirica

Catiuscia Maria Stella Ricciarelli nasce il 16 gennaio 1946 a Rovigo. È l’ultima di tre figlie, avuta da un uomo diverso dal marito della madre, partito come volontario nella campagna di Russia. Katia Ricciarelli dunque cresce senza una figura paterna, in una situazione economica non agiata. Fin da piccolissima dimostra grane passione per il canto, ma è di lavori umili che vive, prima di fare della musica la propria carriera. Fa infatti l’operaia in una fabbrica di mangiadischi.

Studia al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, debuttando poi sul palcoscenico a Mantova nel 1969, con La bohème. Il trampolino di lancio per la sua carriera è il Concorso Internazionale Voci Verdiane indetto dalla Rai, che Katia Ricciarelli vince con un’aria tratta da Il corsaro.

Il successo e il declino vocale

Da allora si esibisce nei maggiori teatri del mondo: dalla Scala di Milano al Lyric Opera di Chicago, e alla Royal Opera House di Londra. Negli anni ’80 tuttavia la sua carriera subisce uno stop. Il soprano ha una voce di timbro etereo, morbido e luminoso. Tuttavia, la mancanza di un’autentica tecnica virtuosistica e la mai completa padronanza del registro acuto a voce piena causano un declino vocale precoce. Per questo Katia Ricciarelli decide di rallentare il ritmo delle rappresentazioni.

Negli anni 2000 le viene assegnata la carica di direttrice artistica del Politeama Greco di Lecce dello Sferisterio di Macerata. Nel frattempo avvia una fortunata carriera nel mondo dello spettacolo e della recitazione, comparendo come attrice prima in sceneggiati televisivi e poi in film d’autore e apparendo spesso sul piccolo schermo come conduttrice e opinionista. Nel corso della sua carriera televisiva ha partecipato anche a molti reality e talent come La Fattoria e Il Cantante Mascherato. A settembre del 2021 entra nel cast del Grande Fratello Vip 6 dove si mette in gioco con la propria cordialità e gentilezza, qualità che le valgono la simpatia del pubblico. Ciò le consente di difendersi bene nel reality: resiste per ben 165 giorni nella casa prima della sua eliminazione.

Vita privata: Pippo Baudo, marito, fidanzato, figli

La prima relazione importante di Katia Ricciarelli è quella con José Carreras, tenore con cui si lega per ben 13 anni. Successivamente conosce il conduttore televisivo Pippo Baudo, che sposa il 18 gennaio 1986. Rimangono insieme però fino al 2004, quando decidono di separarsi. Katia Ricciarelli non ha mai avuto figli. Secondo alcune voci recenti, tuttavia, la cantante potrebbe aver ritrovato l’amore. Molti giornali di gossip parlano di un suo presunto nuovo fidanzato, un giovane ragazzo di nome Renato, che sarebbe riuscito a conquistare il suo cuore. Al momento, tuttavia, Katia non ha mai confermato queste voci di corridoio.