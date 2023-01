Manila Nazzaro è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Ex Miss Italia, conduttrice televisiva, speaker radiofonica, è stata apprezzata in altri reality show per il proprio carattere forte e la propria integrità. Ma chi è Manila Nazzaro? Conosciamola insieme.

Manila Nazzaro: carriera, età, famiglia

Manila Nazzaro (43 anni) nasce a Foggia il 10 ottobre del 1977. Terminato il liceo, prosegue gli studi iscrivendosi alla facoltà di medicina e chirurgia, che però decide di abbandonare poco dopo per fare la modella. Al primo concorso di Miss Italia Manila Nazzaro partecipa nel 1996. È solo però al secondo tentavo, nel 1999, che vince il titolo nazionale di reginetta.

Da allora si dedica alla pubblicità e alla recitazione, che studia presso il Teatro Azione di Roma. Prende infatti parte a numerosi spettacoli teatrali, come Casa di bambola, Tre sorelle e Antigone, per poi passare alla televisione.

Manila Nazzaro inizia a comparire sempre più di frequente nei programmi tv. Nel 2014 diventa inviata su Rai 2 di Mezzogiorno in Famiglia, venendo promossa successivamente a conduttrice in studio. Per lo stesso canale, nel 2020, affianca Federico Quaranta nella conduzione di E la chiamano estate. Nel frattempo partecipa a Temptation Island: occasione in cui viene apprezzata particolarmente dal pubblico. Manila Nazzaro è inoltre speaker radiofonica per RTL 102.5 e modella.

L’ex marito Francesco Cozza

Manila Nazzaro e il calciatore Francesco Cozza si conoscono nel 2001, per poi sposarsi nel 2005. Dal matrimonio apparentemente felice, nascono i figli della coppia Francesco Pio e Nicolas. Nel 2017, tuttavia, Manila Nazzaro fa una terribile scoperta che porta marito e moglie a separarsi duramente.

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia“, ha rivelato la ex reginetta in un’intervista. “Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità“.

Il fidanzato Lorenzo Amoruso

Nello stesso anno della separazione con Francesco Cozza, Manila Nazzaro si lega a Lorenzo Amoruso. Con lui ha tuttora un’intensa relazione sentimentale, la cui maturità è venuta fuori durante il periodo trascorso a Temptation Island. Anche Amoruso, come l’ex di Nazzaro, è stato in passato un calciatore, ma è molto affezionato alla modella. Lui, che si è sempre detto amante della “bella vita”, l’ha definita più di una volta la donna con cui intende restare per sempre.

Il desiderio di un figlio

I due avevano infatti in programma anche di fare un figlio, il terzo per Manila Nazzaro, il primo per Lorenzo Amoruso. Tuttavia un aborto al terzo mese sembra avere, almeno per ora, messo il freno alle intenzioni della coppia. “È un vuoto che non verrà mai colmato“, ha dichiarato Amoruso. “È una cosa che mi ha devastato. Per giorni non ho parlato, poi la vita va avanti per forza. Eravamo andati proprio a sentire il suo cuore, il ginecologo ci disse che il battito cardiaco non c’era più. Non riesco nemmeno a descrivere quanto sono stato male”.

Manila e Lorenzo in crisi?

L’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, legati insieme da cinque anni, sarebbe arrivato al capolinea agli albori del 2023. L’ex Miss Italia, che ha partecipato da protagonista al Gf Vip 6, sarebbe arrivata nel suo rapporto con il compagno ad un punto di non ritorno. A dare corpo a questa indiscrezione è una indiscrezione di Today, che riguardo ai due parla addirittura di “crisi insanabile”. L’amore tra i due, però, sarebbe da un po ‘ di tempo raffreddatosi, e la loro ultima foto insieme risale a capodanno. Manila attualmente abita a Roma assieme ai due figli, ma pare che i due negli ultimi tempi si siano visti molto poco (lui vive a Firenze, e si sarebbe recato a Roma pochissime volte negli ultimi tempi). Sarà davvero una crisi irrecuperabile o la frattura potrà essere ricomposta?

