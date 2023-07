Palinsesti Rai 2023/24, tutte le novità per la nuova stagione televisiva

Palinsesti Rai 2023/24, tutte le novità in arrivo per la nuova stagione televisiva. Dalle conferme di programmi di punta come Tale e quale Show e Belve, a grandi novità, come il ritorno di Pino Insegno e Max Giusti.

Palinsesti Rai 2023/24, le novità in arrivo: cosa ci aspetta nella prossima stagione tv?

Alle ore 12 del 7 luglio la Rai ha dato il via alla presentazione per i palinsesti della stagione televisiva 2023/24, svelando tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi. La rivoluzione ai vertici della rete ha portato a molti addii importanti, come Bianca Berlinguer, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata. Fa rumore anche l’assenza dai palinsesti, per il momento, di Fiorello e del suo Viva Rai 2. Secondo l’AD Roberto Sergio, nonostante il successo del programma, non si hanno certezze sul rinnovo: “Da parte nostra c’è tutta la volontà di proseguire con Rosario e credo che anche lui abbia voglia, ma c’è il problema della location: “Chi abita nei palazzi intorno a via Asiago si è lamentato, con il mio staff ragioneremo con i vari condomini e cercheremo una soluzione”. Cosa ci aspetta, quindi, sui canali Rai nei prossimi mesi?

Le conferme, tutti i programmi Rai pronti a tornare

Tornano i grandi programmi di prima serata, dal Tale e Quale Show di Carlo Conti, a partire dal 22 settembre, a The Voice Kids e Ballando con le stelle, in arrivo ad ottobre. Rinnovato anche Il Collegio, quest’anno ambientato nel 2001 e in onda in uno slot inedito, la domenica sera. Al termine del reality di Rai 2 tornerà la sua versione militaresca, La Caserma, alla sua seconda stagione dopo l’esordio nel 2021. Sono confermati anche Bar Stella di Stefano De Martino, Belve di Francesca Fagnani e Boomerissima di Alessia Marcuzzi. Ritornano anche i più seguiti programmi giornalieri come Domenica In, UnoMattina, Reazione a catena, Storie Italiane, ItaliaSi, Linea Verde, BellaMa’, È sempre mezzogiorno, La Vita in Diretta e Da noi a ruota libera.

Le novità, i volti nuovi e i programmi inediti in arrivo

Tra le novità spiccano soprattutto i ritorni di Pino Insegno e Max Giusti. Il conduttore ex Premiata Ditta riporta in Rai il suo game show Il Mercante in Fiera, in onda nel preserale, e dal primo gennaio 2024 presenterà la nuova edizione de L’Eredità. Giusti, oltre al suo Veramente Falso, dovrebbe avere tra le mani due nuovi programmi, ancora non meglio specificati. Su Rai 2 arriva inoltre un nuovo game show ispirato alle escape room, Liberi Tutti, che sarà presentato da Bianca Guaccero, Peppe Iodice e dai Gemelli Guidonia.

Nel corso della presentazione si è parlato anche dei buchi lasciati dagli addii di Fabio Fazio e Bianca Berlinguer. Lo slot di Che tempo che fa sarà affidato alle inchieste di Report, come spiega Roberto Sergio: “Abbiamo pensato di mettere il prodotto del giornalista d’inchiesta come Report, con più spazio e più durata, con la giusta garanzia e tutela nella sua collocazione primaria e naturale. I numeri, sono convinto, Report li farà”.

Per quanto riguarda invece Berlinguer e il suo Cartabianca c’è ancora molto da lavorare: “Non possiamo immaginare di sostituire un programma che faceva ascolti importanti in due giorni, immaginando che qualunque nome possa andare bene. Non sarebbe stato serio farlo da parte nostra”. Sergio spera di avere conferme o almeno un nome nelle prossime settimane: “Mi auguro per la prima decade di agosto, avere una notizia.”.