Chi sono le Karma B, duo di drag queen di Ciao Maschio

Chi sono le Karma B? Il duo di drag queen più famoso d’Italia affianca Nunzia De Girolamo nella seconda edizione di Ciao Maschio. Scopriamo qualcosa di più sulla loro vita e carriera.

Chi sono le Karma B: vita, carriera, vero nome

Karma B è un duo di drag queen e performer che negli ultimi anni ha trovato grande fama in Italia. È composto dai cantanti siciliani Mauro Leonardi, originario di Enna, e Carmelo Pappalardo, di Catania.

Il loro nome d’arte nasce proprio dalla fusione dei loro nomi. Le Karma B lavorano insieme 1996: hanno calcato e conquistato i palcoscenici di tutta Italia con la loro eleganza e il loro piglio inconfondibile. Dopo gli esordi a Catania, la coppia viene notata da Vladimir Luxuria, che decide di ingaggiarla per il Muccassassina, iconica serata LGBTQI+ romana. In seguito si esibiscono a Milano, Londra, Ibiza e New York, passando per la Russia e il Messico.

“Abbiamo praticamente creato noi stessi.” -raccontano le Karma B- “Ci siamo modellati senza avere riferimenti o particolari aiuti. L’unica cosa che ci ha sempre accompagnato è la curiosità. Quella è la chiave di tutto. Di ricordi siamo pieni, la maggior parte positivi, ma non viviamo guardando indietro. Con i travestimenti giochiamo sull’ambiguità senza negare la nostra natura. Siamo quel che siamo: non trans, ma regine per una notte. Drag queen vuol dire questo: personaggi estemporanei fatti per stupire, per lo spettacolo.

Ora la gente ha capito che la nostra è una forma d’arte: inventiamo un personaggio e lo mettiamo in scena. Un’opera di pura fantasia. Calato il sipario, ti strucchi e infili l’uscita posteriore del teatro in jeans, come tutti i giorni”.

Le Karma B tra tv, teatro e web

Le Karma B sono apparse in un gran numero di trasmissioni televisive. Negli ultimi anni hanno partecipato a Propaganda Live, All together now e Da noi a ruota libera.

Nel 2022 hanno raccolto l’eredità di Drusilla Foer, e affiancano Nunzia Di Girolamo come opinioniste nella seconda stagione di Ciao Maschio, show di Rai 1 dedicato all’approfondimento di importanti figure maschili dello spettacolo, della cultura e della politica. Il duo continua poi ad esibirsi a teatro. Dopo il successo di A qualcuno piace Karma e Dive Divine, sono tornate in scena nel 2021 con Ostriche e caffè americano, commedia musicale con protagonista Sandra Milo che è stato trasmesso anche in streaming.

Nel 2022 si preparano a tornare sul palco con il loro Live Tour. Le Karma B hanno anche un’ampia presenza sul web. Hanno una pagina Instagram con oltre 45mila follower, e anche un canale Youtube, dove pubblicano sprazzi dei loro spettacoli, video musicali e vlog.